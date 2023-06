Honduras: vers une «salvadorisation» de la sécurité?

Au Honduras, la police militaire a commencé ce lundi 26 juin l’opération « Foi et espérance », destinée à reprendre le contrôle des prisons du pays. Cette demande provient de la présidente Xiomara Castro et intervient après le massacre dans la prison de femmes de la région de Tamara qui avait fait 46 morts.

Mercredi dernier 21 juin, Xiomara Castro annonçait que la police militaire prendrait le contrôle des 21 prisons du pays à partir du 1ᵉʳ juillet. La présidente a finalement avancé l'opération. Les images de la « reprise en main » – prisonniers, assis torse nu, les mains derrière la tête – rappellent celles du Salvador, où le président Nayib Bukele a fait arrêter des dizaines de milliers de membres présumés de bandes armées.

Pour Daniel Vasquez, doctorant au CNRS, « s'il est vrai qu’il y a des crises dans le système carcéral du pays et que dans l'ensemble du pays, on a un problème de sécurité, ce qui compte pour le gouvernement, c'est de montrer que l'on est en train de faire quelque chose. Et, c'est dans ce sens-là que l'on essaie de copier, imiter ce qui a été fait par le gouvernement de Nayib Bukele au Salvador », explique

« Si les prisonniers ont des armes à l'intérieur de ces prisons-là, c'est bien parce qu'ils agissent en complicité avec les forces qui sont censées contrôler ces prisons-là », ajoute-t-il.

« Donc, comme au Salvador, on se demande bien si plutôt que de s'attaquer aux causes fondamentales du problème, on est dans une sorte de politique du spectacle. En fait, on n'en est pas encore au même niveau que le Salvador, mais si vous voulez de la popularité que représentent ces pratiques dans l'opinion publique ne peut faire que rêver le couple présidentiel du Honduras. Et, pour se faire réélire, éventuellement, on a besoin de mettre en pratique ces logiques-là, je pense que l'on s'avance vers des logiques similaires », conclut Daniel Vasquez.

