À la Une: trois Colombiens survivants dans le bombardement de Kramatorsk

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

Trois Colombiens figurent parmi les survivants du bombardement d’un restaurant à Kramatorsk. Il s’agit du célèbre écrivain Hector Abad, de l’homme politique Sergio Jaramillo, ainsi que notre consœur Catalina Gomez, correspondante en Ukraine de France 24 et RFI. L’attaque est ce matin à la Une de toute la presse colombienne.

Sergio Jaramillo, « l’un des principaux négociateurs de l’accord de paix entre le gouvernement colombien et la guérilla des Farc, avait lancé en février dernier une campagne de soutien à l’Ukraine à laquelle participent plusieurs pays latino-américains », rapporte El Pais. Accompagné de l’écrivain Hector Abad, Sergio Jaramillo avait visité ces derniers jours le Salon du livre à Kiev avant de partir, avec l’écrivaine ukrainienne Victoria Amelina, en direction de l’est du pays. À Kramatorsk, le trio a rendez-vous avec la reporter Catalina Gomez. Tous les quatre sont attablés au restaurant Ria Pizza. « Ils venaient de payer, quand les roquettes russes sont tombées », raconte l’épouse de Sergio Jaramillo au journal El Tiempo : « Mon mari m’a appelée tout de suite après. Il est en état de choc ». « Nous n’avons que des blessures légères », assure de son côté l’écrivain Hector Abad dans les colonnes d'El Colombiano. « Victoria Amelina, par contre, se trouve dans un état critique ». Selon le journal El Universal, l’écrivaine souffre d’une « grave blessure crânienne ». Et Hector Abad de conclure : « C’est un autre crime de guerre de Poutine ».

Nicaragua réclame dédommagements aux États-Unis

Au Nicaragua, le président exige des dédommagements des États-Unis pour leur soutien aux Contras, la guérilla anti-sandiniste, dans les années 1980. En 1979, les marxistes du Front sandiniste de libération nationale renversent le dictateur Anastasio Somoza et prennent le pouvoir au Nicaragua. Mais à Washington, le président de l’époque, Ronald Reagan, s’inquiète de l’alignement de Managua sur Cuba et l’Union soviétique. Il signe une directive secrète qui autorise la CIA à apporter 20 millions de dollars aux contre-révolutionnaires du Nicaragua, les Contras. La guerre civile qui s’ensuit dure jusqu’en avril 1990 et fait 50 mille morts. Le 27 juin 1986, la Cour internationale de justice condamne les États-Unis pour leurs activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et leur volonté de déstabiliser le gouvernement sandiniste. Et elle ordonne à Washington d’indemniser Managua pour les dommages subis.

Mais aucune administration américaine n’a jamais versé le moindre dollar. Et ce mardi donc, au 37e anniversaire de l’arrêt de la CIJ, le président Daniel Ortega a déposé une plainte auprès de l’ONU contre les États-Unis. Dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, le chef de l’État nicaraguayen estime que Washington a une « dette historique » envers Managua. Une dette « chiffrée à 12 milliards de dollars », rapporte La Prensa.

Pourquoi le président nicaraguayen relance ce dossier, vieux de 37 ans, maintenant ? À en croire Enrique Martínez, porte-parole de la Plate-forme de l’unité pour la démocratie, la décision du régime sandiniste de réitérer sa demande auprès des États-Unis peut être comprise comme une stratégie politique. Objectif : poursuivre le récit de la victimisation du Nicaragua, et ce, alors que le régime est frappé par de graves sanctions pour ses violations systématiques des droits de l’homme, souligne le site Nicaragua Investiga.

Venezuela : catastrophe environnementale dans le lac de Maracaïbo

Dans le lac qui jouxte Maracaibo, grande ville pétrolière, une catastrophe environnementale est en cours. « Une vidéo, publiée par les activistes de l’ONG Azul Ambientalistas, montre un oléoduc crachant du pétrole brut à haute pression dans le lac de Maracaïbo », s’alarme El Nacional. « Depuis 90 ans, du pétrole est extrait du fond du lac où se trouvent plus de 5 000 puits, la plupart d’entre eux désormais inactifs », poursuit le journal : « Pour chaque puits, il faut compter jusqu’à 600 mètres de tuyaux qui ont une durée de vie de 5 ans, mais ne sont pas entretenus depuis des années ». Il en résulte autant de fuites de bruts qui se versent dans le lac et qui « sont désormais visibles depuis la surface ». Pour les militants écologistes, cités par El Nacional, la situation est plus que critique : « les fuites de pétrole détruisent totalement le fond du plus grand lac d’eau douce du Venezuela et tuent tous les êtres vivants qui s’y trouvent ».

Après plusieurs semaines de mobilisation de la part d’ONG et de la population locale, le gouvernement a fini par réagir. L’entreprise étatique, PDVSA, a annoncé que des travaux de nettoyage dans le lac avaient commencé, rapporte le site d’information Tal Cual qui conclut : « Le Venezuela a connu 86 marées noires en 2022, soit une moyenne de sept par mois, enregistrées dans sept États du pays, selon le rapport annuel de l’Observatoire de l’écologie politique publié en ce mois de juin ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne