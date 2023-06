Moustiques, forêts immenses: la lutte des pompiers français contre les feux au Canada

Entretien

À Chicago, troisième ville la plus peuplée des États-Unis, le ciel est gris pour le deuxième jour consécutif. L'air du Midwest américain est fortement pollué par les fumées des incendies au Canada, pour la deuxième fois depuis le début de l'année. Près de 500 incendies sont encore actifs dans le pays voisin. Les centaines de pompiers internationaux, venus prêter main-forte aux Canadiens, sont confrontés à une tâche complexe au cœur de la forêt boréale. Eric Florès est le chef d'un détachement de 108 sapeurs français venus prêter main forte pendant trois semaines. Entretien réalisé par Edward Maille.

RFI : Quelles sont les particularités du terrain canadien ?

Eric Florès : Les feux sont globalement les mêmes, mais la lutte est totalement différente parce qu’ici, les forêts sont immenses. En France, les forêts sont plus restreintes. On a équipé nos forêts de voies de circulation, donc on peut attaquer les incendies avec des véhicules, ce que l'on ne peut pas faire ici, où l'on travaille à l'arrière de l'incendie. En France, on travaille plus sur l’endroit où l'on peut attaquer le front de l'incendie.

Quelles ont été vos conditions de travail pendant ces trois semaines ?

On a du mal à voir, à se représenter la vie dans ces camps forestiers. Au milieu des lacs, vous avez des moustiques, des énormes, des petits. Des équipes rentraient des journées harassées, piquées de partout. Vraiment, cela a été un travail de longue haleine. Ils ont fait un travail acharné et phénoménal. On était projeté en hélicoptère avec des tronçonneuses. On aménageait des zones d'atterrissage pour les équipes. Ensuite, on arrivait soit avec des pompes, soit avec des gros râteaux spécialisés qui permettent de gratter le sol pour aller chercher les endroits où ça fume en dessous. Il y a énormément de lacs dans cette région du Québec, c'est pour cela qu'il y a des moustiques. Nous avions un réveil à cinq heures du matin. À partir de six heures et demie, nous étions sur le terrain. C'est un travail ultra-exigeant physiquement puisqu'il y a des moments où l'on avait les pieds dans l'eau, dans les marécages et malgré ça, la tourbe [une matière organique fossile formée par accumulation sur de longues périodes de temps de matière organique morte, NDLR] au-dessus brûlait. Je salue leur travail qui a été un travail de fourmi pour gagner chaque mètre sur les incendies. C’est ce qui nous a permis de remporter d'un certain nombre de petites batailles.

Qu'est-ce qui fait de ce terrain un terrain si compliqué ?

Vous avez beaucoup d'humus, de lacs, d’étangs. Donc, on est sur des sols très meubles et très compliqués à éteindre. L'incendie prend comme si c'était de l'herbe, sur le haut de cet humus. Après, il se projette et va sur les cimes des arbres et c'est comme ça que l'incendie évolue. Mais, en dessous, le sol reste marécageux et très humide. C'est toujours très compliqué parce que lorsqu'on veut éteindre totalement l'incendie, il faut gratter toute cette zone d'humus, aller jusqu'à la terre qui est quelques fois à un mètre en dessous pour pouvoir tout éteindre. C'est un travail très laborieux. Avec toute cette sous-couche d'humus qui brûle, vous avez des feux avec beaucoup plus de fumée qui vont jusqu'à New York. Comme vous avez cet humus humide, c'est comme si vous mettiez sur votre barbecue, de l'herbe verte. Vous voyez que ça fait tout de suite beaucoup de fumée. Là, c'est pareil.

Quels sont désormais les objectifs dans cette lutte contre les incendies ?

Ce n'est pas forcément d'éteindre le feu, mais de faire en sorte de protéger la vie humaine. Ensuite, protéger les infrastructures stratégiques. Il y a de grandes lignes électriques qui amènent l'électricité sur Québec, voire sur New York. Ce sont ces objectifs-là. Dans la logique canadienne, éteindre les feux ne vient pas en premier. C'est d'abord canaliser les incendies afin qu'ils ne fassent pas de victimes et qu'ils n'attaquent pas non plus les établissements stratégiques.

