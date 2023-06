À la Une : chaleur et fumées toxiques sur les États-Unis

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

« L’air toxique est de retour sur de larges portions des États-Unis », titre USA Today en Une, avec la désormais traditionnelle photo des gratte-ciel pris dans les fumées, cette fois ce sont ceux de la ville de Colombus, dans l'Ohio. « Pendant que des records de chaleur attaquent le sud des États-Unis comme un fer à souder, une fumée épaisse venue des feux de forêt du Canada couvre la région des Grands Lacs », écrit le Washington Post. Selon les scientifiques interrogés par le journal, le changement climatique a aidé à créer ces conditions, et met des vies en danger du Mexique au Canada. Aux États-Unis, pas moins de 17 États sont en alerte pour la qualité de leur air, titre le Miami Herald. Le New York Times propose un tableau de la qualité de l’air dans les villes les plus touchées : très mauvais pour la santé à Pittsburgh et Chicago, mauvais pour la santé à Cincinnati, Detroit, Washington, Philadelphie ou Baltimore.

La ville de Chicago avait ce mardi « la pire qualité d’air au monde », écrit le Chicago Tribune, qui précise que « la fumée a pris tout le monde par surprise, y compris les experts météo ». Le journal prend un peu de recul pour parler des problèmes de feux de forêt aux États-Unis cette fois. Brian Yablonski, le responsable de l’ONG Property and Environment Research Center, souligne que depuis les années 1970, la saison des feux de forêt est passée de cinq à sept mois. Le changement climatique contribue au phénomène, mais il n’y a aussi tout simplement plus assez de bois dans les forêts : « Après un siècle de mauvaise politique qui voulait supprimer tous les feux, les forêts américaines ont été transformées en poudrières, davantage vulnérables à des feux de forêt catastrophiques ». « Il faut restaurer les forêts », implore Brian Yablonski.

En Haïti, William O’Neill plaide pour le déploiement d’une force internationale

L’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en Haïti plaide pour le déploiement d’une force internationale spécialisée, c’est à lire dans Le National. William O’Neill a tenu une conférence de presse ce mercredi, à l’issue de dix jours de visite dans le pays. Il a parlé d’une « situation des droits humains catastrophique », d'une « aggravation de la situation carcérale », et a « attiré l’attention sur le manque de contrôle, de responsabilité et de sanctions des fonctionnaires dans le domaine judiciaire ». Pour régler « la crise multidimensionnelle qui ronge le pays », William O’Neil « pense que la solution doit particulièrement être haïtienne », mais pour rétablir la liberté de mouvement de la population, « l’expert, qui a aidé à établir la Police nationale d’Haïti en 1995, croit que le déploiement d’une force internationale spécialisée aux côtés de la Police nationale d’Haïti est vital ». Mais Le National pense « qu’aucune force ne viendra s’impliquer de manière sérieuse pour tenter d’écraser les groupes armés qui constituent le vrai pouvoir actuellement dans le pays. Il reviendra aux Haïtiens de faire preuve de lucidité et de courage pour affronter tous seuls la situation dramatique dans laquelle ils sont plongés ».

Les déclarations de William O’Neill interviennent en amont de la venue en Haïti du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, ce samedi, pour « voir de ses yeux un polaroid de tout ce qu’il lit depuis des années dans les rapports de ses envoyés spéciaux », écrit Frantz Duval dans Le Nouvelliste. Pour l’éditorialiste, avec cette visite, « l’ONU fait mieux que le Canada », alors que « le Premier ministre canadien n’a pas encore fait le déplacement pour regarder dans les yeux le pays ami qu’il dit tant vouloir aider ».

Le Salvador installerait un bureau de coopération en Haïti

Le Salvador installerait un bureau de coopération en Haïti, c’est en tout cas ce qu’a annoncé le vice-président du Salvador il y a deux jours, lors de la 57ᵉ réunion des chefs d’État et de gouvernement de la SICA, le Système d’intégration centraméricain. Le vice-président du Salvador, Félix Ulloa a déclaré « que les ministres des Affaires étrangères de son pays et d’Haïti avaient signé à Washington un accord pour que le Salvador établisse ce bureau » sur le territoire haïtien, écrit Gazette Haïti : « Cette structure aura une fonction humanitaire et d’assistance, selon les informations publiées sur le compte Twitter du bureau de la vice-présidence du Salvador », complète Juno 7, qui précise que « en Haïti, les autorités n’ont pas encore donné de nouvelles concernant la signature d’un accord de coopération ».

Un ministère de l’Égalité et de l’Équité pour la Colombie

En Colombie, la vice-présidente devient ce jeudi ministre de l’Égalité et de l’Équité. Francia Marquez crée du même coup ce ministère, qui n’existait pas dans le pays, c'est en Une d'El Espectador. Un ministère destiné a, selon la vice-présidente citée par El Tiempo, « garantir le droit à l’égalité et à l’élimination des discriminations, se concentrant particulièrement sur les personnes, les villes, les communautés et les territoires historiquement marginalisés et exclus ».

Le ministère travaillera aussi à garantir les droits des femmes, de la population LGBT+, les personnes handicapées, les gens d’ascendances africaines, les noirs, les indigènes, les migrants… La liste est longue. Semana rappelle que ce ministère, était « une promesse que le président Petro avait faite à Francia Marquez pendant sa campagne, la clé pour que le rôle de la vice-présidente prenne plus d’ampleur ». L'initiative, estime El Espectador, « a acquis de plus en plus d’importance, jusqu'à devenir un pari, pari pour réduire les écarts sociaux et porter davantage d’attention aux minorités ethnique, à la communauté LGBTIQ+ et aux jeunes, entre autres. »

La Cour interaméricaine des droits de l’homme exige du Nicaragua qu’il libère Monseigneur Rolando Alvarez

« Les juges considèrent que le religieux est dans une situation grave qui menace sa vie, sa santé et son intégrité personnelle », rapporte Confidencial. L’évêque de Matagalpa avait été arrêté l’an dernier et condamné, après avoir refusé de s’exiler, à 26 ans de prison. Depuis trois mois, il a disparu dans les geôles du Système pénitentiaire Jorge Navarro, rappelle 100% Noticias. Les juges demandent sa libération immédiate, et que lui soit garanti « un traitement digne via un accès immédiat aux services de soin ». La Cour donne jusqu’au 7 juillet à l’État du Nicaragua pour l’informer de la situation du prêtre.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne