Brésil: troisième jour du procès de l'ex-président Bolsonaro menacé d'inéligibilité

Le procès de Jair Bolsonaro a repris ce jeudi 29 juin devant la justice électorale brésilienne. C'est un rendez-vous capital pour l'ex-président d'extrême droite, menacé de huit ans d'inéligibilité à peine six mois après avoir, la mort dans l'âme, quitté le pouvoir.

Jair Bolsonaro est poursuivi par le Tribunal électoral supérieur (TSE) à Brasilia pour « abus de pouvoir politique et usage indu des moyens de communication » après avoir critiqué, sans preuve, la fiabilité du vote électronique, quelques mois avant les élections remportées fin 2022 par son rival de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

Au centre du procès : une réunion au palais présidentiel avec des ambassadeurs et équipes diplomatiques, datant du mois de juillet 2022, où Jair Bolsonaro avait une fois de plus attaqué le processus électoral brésilien sans preuves, en déclarant vouloir « corriger des failles » dans le vote électronique avec la « participation des forces armées ».

Durant toute sa campagne, Jair Bolsonaro avait plusieurs fois agité le risque de fraude, attisant la colère de ses partisans les plus radicaux.

Le 8 janvier, quelques jours seulement après l'entrée en fonction de Lula, les pro-Bolsonaro avaient attaqué les sièges des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire à Brasilia. Ces scènes saisissantes avaient rappelé l'assaut mené, deux ans auparavant, par des partisans de l'ancien président américain Donald Trump sur le Capitole à Washington.

Une faute grave selon le rapporteur du cas Bolsonaro

« Nous avons eu ici un citoyen qui n'a pas voulu accepter le résultat des élections. Nous avons eu ici un citoyen qui a voulu faire un coup d'État le 8 janvier », a déclaré le président Lula, dans un entretien jeudi à une radio locale, accablant de nouveau son prédécesseur.

Pour le parquet, l’ancien président a cherché à « donner l'impression erronée que le processus électoral » au Brésil « est obscur » et sujet aux « manipulations », dans l'« objectif de discréditer » le résultat du scrutin.

Jusque-là, un seul des sept juges a fait connaître son vote. Le rapporteur Benedito Gonçalves a opté pour une condamnation. Pour le juge, il fait aucun doute que Jair Bolsonaro a tenté de saboter la démocratie brésilienne et de discréditer le système de vote électronique en affirmant sans preuve que les élections étaient passibles de fraude, rapporte notre correspondant à São Paulo, Martin Bernard.

Le vote des autres juges, qui motivent à chaque fois de façon détaillée leur choix, devrait être connu vendredi. L'audience reprend vendredi 30 juin à 12h (heure locale).

Quelque peu résigné, Jair Bolsonaro espère toutefois qu’un juge va demander une suspension de séance, ce qui pourrait lui faire gagner quelques semaines, avant d’être déclaré, probablement, inéligible pour huit ans.

La décision du TSE sera prise à la majorité – au moins quatre votes sur sept. Une condamnation serait un coup de tonnerre dans la politique brésilienne. Elle interdirait à Jair Bolsonaro tout accès à un mandat public, le privant donc de revanche lors de la prochaine présidentielle en 2026.

« Je n’ai commis aucun crime »

Absent lors des deux premières séances, l'ancien président est arrivé ce jeudi à Rio de Janeiro où il a, a-t-il dit, un programme « assez chargé ».

Avant son départ de l'aéroport de la capitale Brasilia, il a de nouveau défendu son innocence. « Je n'ai commis aucun crime en me réunissant avec des ambassadeurs. M'enlever mes droits politiques sous l'accusation d'abus de pouvoir politique est incompréhensible », a lancé Jair Bolsonaro. L'ex-capitaine de l'armée, âgé de 68 ans, a ajouté qu'il comptait sur l'« impartialité de la majorité des juges du TSE ».

En cas de condamnation, la défense compte déposer un recours devant la Cour suprême. Quelle que soit la décision du TSE, Jair Bolsonaro n'est pas au bout de ses épreuves judiciaires. En plus d'une quinzaine de procédures devant le tribunal électoral, l'ex-dirigeant est également ciblé par la Cour suprême dans cinq autres affaires, notamment pour son rôle présumé d'inspirateur des attaques du 8 janvier. Il risque la prison.

Si la question de l'après-Bolsonaro se pose déjà dans son camp et dans la presse, le bolsonarisme est toutefois solidement ancré. Jair Bolsonaro avait perdu avec seulement 1,8% d'écart au second tour face à Lula. Les partis de droite et d'extrême droite sont encore plus forts au Parlement qu'ils ne l'étaient sous son mandat, posant un défi de taille au président Lula, de gauche, de retour après deux mandats.

(Et Avec AFP)

