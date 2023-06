Le sud des États-Unis sous un dôme de chaleur dangereux et inédit

Les États du sud des États-Unis suffoquent sous un dôme de chaleur, des températures record et dangereuses pour la santé. Les autorités conseillent aux habitants de sortir le moins possible. Ce phénomène est la conséquence du changement climatique, selon les scientifiques, dans un pays où le déni est encore très fort.

Publicité Lire la suite

Alors que l'été vient à peine de commencer, des millions d'Américains sont sous le coup d'alertes à la chaleur extrême, avec des températures dépassant souvent les 40°C. L'épisode touche en particulier le Texas et la Louisiane, mais également une partie du Nouveau-Mexique, de l'Arkansas, du Mississippi, de l'Alabama et le nord de la Floride.

À Miami, les fortes températures, on connait, rapporte notre correspondant David Thomson. Mais, pour Xavier Cortada, militant écologiste, aujourd’hui c’est différent, car les pics de chaleurs sont de plus en plus récurrents et dangereux.

« Quand j’avais 28 ans, il y n’avait que treize jours d’alerte canicule par an, se souvient-il. Aujourd’hui, trente ans plus tard, il y a cinquante jours d’alerte par an. J’espère que je pourrai vivre jusqu’à 88 ans, mais si c’est le cas, j’ai intérêt à faire attention parce qu’un quart de l’année sera placé en alerte danger canicule à Miami. »

À écouter aussiEn Louisiane, le déplacement de population lié au changement climatique a déjà commencé

Vendeur de fruits frais et de noix de coco froides, mercredi 28 juin 2023, à Houston. AP - David J. Phillip

Un déni radical fréquent

Mais beaucoup d’Américains ont encore du mal à admettre la réalité du réchauffement climatique, un déni entretenu par des politiques républicains comme le gouverneur de Floride Ron DeSantis, notamment, comme l’explique Adam Roberti, directeur de la fondation Cortada : « C’est effrayant de voir combien ce déni radical est répandu. Les gens répètent ce qu’ils entendent sur FOX News, à savoir que le changement climatique ne serait qu’un canular communiste, tout simplement parce qu’ils ne veulent entendre parler des régulations qui permettraient de lutter contre le changement climatique. »

Et pourtant, la Floride est aux avants postes du changement climatique, avec une autre menace, celle de la montée du niveau de la mer qui pourrait transformer Miami en un vaste marécage invivable d’ici moins de cinquante ans.

Ces températures extrêmes durent déjà depuis des jours et devraient perdurer jusqu'au week-end. La petite ville texane de Del Rio, à la frontière avec le Mexique, a battu durant huit jours consécutifs son record de chaleur, atteignant environ 43°C dimanche, selon les services météo locaux.

En fin de semaine dernière, dans le sud de l'État, le parc national de Big Bend a annoncé la mort de deux personnes parties randonner alors qu'il faisait 48°C. Un adolescent de 14 ans a perdu conscience et est décédé, ainsi que son père, victime d'un accident de voiture alors qu'il était parti chercher de l'aide.

(et avec AFP)

À lire aussiLe bilan environnemental de Joe Biden n’est pas si vert qu’on le pense

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne