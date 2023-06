À la Une: États-Unis, la fin de l'«affirmative action» à l'université ravive le débat sur les inégalités

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

Les universités américaines ne pourront plus prendre en compte l’origine raciale dans les admissions d’étudiants. « Une décision historique qui constitue un retour en arrière de plusieurs décennies », souligne le Washington Post pour qui « les votes se sont fondés sur des divisions idéologiques. »

Ces dissensions étaient bien visibles lors du vote jeudi à Washington. « La juge Sonia Sotomayor a résumé son désaccord depuis le pupitre, un geste rare qui marque un désaccord profond », précise Adam Liptak, le correspondant du New York Times à Washington. La question du rôle de l’« affirmative action » pour lutter contre la discrimination raciale a vu se déchirer les deux seuls juges noirs de la Cour. « Les juges Thomas et Jackson se sont lancés des piques », raconte le New York Times.

Une « tradition nationale de discrimination »

Cela n’a rien de surprenant. « Thomas, le doyen de la Cour et sans doute son membre le plus conservateur, s’est fait connaître il y a plus de trente ans comme un des critiques les plus virulents de l’"affirmative action" », rappelle Politico. En face, « Jackson, la plus récente des membres, est connue pour avoir défendu avec force l’idée que la Constitution autorise, et même encourage, les politiques qui tiennent compte de la race afin de corriger une tradition nationale de discrimination », poursuit Politico. Le juge Thomas a ensuite « embrayé sur un thème récurrent dans ses écrits et ses discours ces dernières années : sa colère de voir les Noirs présentés comme des victimes », résume le New York Times.

À l’inverse, la juge Jackson a « invoqué le paradoxe de l’éléphant rose, l’idée que lorsqu’on essaie de ne pas penser à quelque chose, il devient impossible de le faire ». Autrement dit, la question des disparités liées à la race ne cessera pas d’exister parce qu’on l’exige, poursuit le New York Times. Reste que l’« affirmative action », vieille de plus de 40 ans, « a encouragé beaucoup d’étudiants et de parents à penser à la manière dont la race pourrait augmenter ou compliquer leurs chances d’être admis » à l’université, souligne Tyler Austin Harper, maître de conférence à l’Université Bates, qui témoigne dans le New York Times. Mais pour cet enseignant noir, qui a lui-même bénéficié de cette politique, « sa fin ne fera qu’exacerber les choses en poussant les étudiants et les parents à devenir encore plus créatifs » dans leur stratégie, soutient le professeur.

Un casse-tête à craindre pour les universités

« Les universités peuvent-elles faire preuve de diversité raciale, sans “affirmative action" ? », se demande en Une le Wall Street Journal. "L’expérience démontre que cela est ardu", répond Melissa Korn, journaliste spécialiste des questions d’éducation. La décision de la Cour suprême « va rendre un processus déjà complexe, encore plus complexe » explique le nouveau Président de l’Université de Mount Holyoke, dans le Massachusetts, cité par le journal. Mais il sera quasiment impossible d’éliminer toute mention ou suggestion de la race dans le processus d’admission, « à commencer par le nom », précise le quotidien.

La Cour n’interdit pas de mentionner l’origine raciale et comment elle affecte, ou inspire, la vie de l’étudiant, « mais l’étudiant devra être jugé sur son expérience en tant qu’individu, non sur la base de sa race », cite le Wall Street Journal. Casse-tête en vue. Car comment juger si une admission s’est faite sur la base du récit personnel, ou de l’origine raciale révélée par ce récit ? En Californie, où l’affirmative action n’est déjà plus une obligation, « les écoles vont certainement tricher et se dire “voyons si l’un de nous se fait prendre” », résume dans le journal un professeur de droit de l’Université de Californie.

Jair Bolsonaro sur la sellette

Au Brésil, l’ancien président Jair Bolsonaro attend une décision potentiellement lourde pour son avenir politique, ce vendredi. Aujourd’hui, « le tribunal supérieur électoral (TSE) reprend le procès qui pourrait le rendre inéligible pour huit ans », résume le journal O Globo. « Les magistrats examinent si Bolsonaro a commis un abus de pouvoir politique et une utilisation abusive des médias lors d’une réunion avec des ambassadeurs en juillet de l’année dernière », poursuit le quotidien national. À cette occasion, le président de l’époque s’était livré à des attaques sans preuves contre le système électoral. Pour cette quatrième session consacrée au procès, trois juges doivent encore se prononcer. « Il ne reste plus qu’une voix au TSE pour condamner l’ancien président. La troisième séance, tenue, jeudi, s’est terminée sur un score de 3 à 1 en faveur de la suppression des droits politiques » de Bolsonaro, explique le Jornal do Brasil.

Pour l’un des magistrats, André Ramos Tavares, l’ancien président ne pouvait s’abriter derrière la liberté d’expression, car celle-ci ne « couvre pas la propagation de mensonges ». Sur la sellette, Jair Bolsonaro estime que « la partie n’est pas encore finie ». Interrogé par la Folha de São Paulo, ce dernier a l’intention de briguer des fonctions publiques à l’avenir, s’il ne devenait pas inéligible. « L’une des possibilités, selon lui, serait de briguer un siège au Sénat », rapporte le journal.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne