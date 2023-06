Fin de la discrimination positive à l'université aux États-Unis: Edward Blum, l'homme derrière la plainte

L'annonce, jeudi 29 juin, de la fin de la discrimination positive dans les universités américaines relance le débat sur l'accès des minorités aux études supérieures. Derrière la plainte déposée contre cette mesure, Edward Blum, un activiste conservateur qui a regroupé des Américains d'origine asiatique : les « Students for Fair Admissions », les « étudiants pour des admissions équitables ».

La plainte remonte à 2014. L'association Students for Fair Admissions accuse alors deux universités parmi les plus vieilles du pays de discriminer les étudiants d'origine asiatique. Ces accusations visent Harvard et l'Université de Caroline du Nord. L'association conservatrice avance que les étudiants asiatiques pourraient être beaucoup plus nombreux dans ces universités si le recrutement n'était basé que sur leurs performances scolaires, car leurs résultats sont nettement supérieurs à la moyenne.

Pour Students for Fair Admissions, c'est donc simple : la discrimination positive favorise les étudiants noirs, au détriment de ceux issus d'origine asiatique. En d'autres termes : il s'agirait là d'une autre forme de discrimination raciale, en violation des lois sur les droits civiques et du 14ᵉ amendement, qui garantit l'égalité de protection devant la loi.

Abolir la race comme critère de sélection, le combat d'Edward Blum

Pour le président de l'association, l'abolition de la discrimination positive à l'université est donc une victoire juridique. À 71 ans, Edward Blum n'a plus rien d'un étudiant. Lui qui prône l'effort et le mérite, souhaite une société sans distinction de couleur. Mais même si une partie des Américains lui donnent raison, il essuie tout de même des critiques. Ses détracteurs craignent que les récentes annonces viennent balayer des décennies de combats et de progrès vers une Amérique plus égalitaire et inclusive. Blum, affirment-ils, fait reculer l'Amérique.

Il a commencé sa campagne de contestation juridique des admissions fondées sur la race en 2008, lorsqu'il s'est occupé du cas d'Abigail Fisher, une étudiante blanche qui estimait avoir été victime d'une discrimination lors de son rejet par l'université du Texas. La Cour suprême a confirmé la politique d'admission de l'université du Texas dans cette affaire, mais la composition de la Cour a changé depuis, remaniée par Donald Trump. Elle compte désormais six magistrats conservateurs sur neuf, dont le juge afro-américain Clarence Thomas, un pourfendeur des programmes de discrimination positive dont il a pourtant bénéficié pour étudier à la prestigieuse université Yale.

Edward Blum s'efforce depuis des années de supprimer ce qu'il appelle le « découpage racial » des admissions à l'université. Il a commencé à s'intéresser à la discrimination positive dans l'enseignement supérieur en 2003, lorsque l'université du Texas à Austin a proposé d'inclure la race et l'appartenance ethnique parmi 15 facteurs dans son processus d'admission, a déclaré M. Blum dans son discours. L'annonce de l'UT Austin a suivi la décision de la Cour suprême de 2003 de confirmer l'utilisation de la discrimination positive par l'université du Michigan. M. Blum a considéré ce moment comme une fenêtre sur la manière de remettre en question les considérations fondées sur la race dans les meilleurs établissements d'enseignement supérieur du pays.

Un stratège juridique

L’activiste conservateur Edward Blum est devenu un spécialiste des poursuites contre l'« affirmative action ». Il met en relation des plaignants potentiels avec des avocats disposés à les représenter dans des cas susceptibles de faire jurisprudence.

En 2021, il intente une action en justice pour contester les quotas de race et de sexe au conseil d'administration des entreprises californiennes. L'année dernière, il a formé l'Alliance for Fair Board Recruitment qui conteste les exigences en matière de diversité pour les conseils d'administration de certaines sociétés cotées en bourse.

