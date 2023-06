Fin de la discrimination positive aux Etats-Unis: la bataille des juges afro-américains de la Cour suprême

Ce jeudi, la Cour suprême des Etats-Unis a mis fin aux programmes de discrimination positive à l’université, après avoir il y a un an supprimé la protection fédérale de l’avortement. Ses six magistrats conservateurs ont jugé, contre l’avis des trois progressistes, contraire à la Constitution les procédures d’admission sur les campus prenant en compte l’origine ethnique des candidats. Et ce jugement historique a donné lieu à un affrontement entre les seuls deux juges noirs de la Cour

Ils sont politiquement aux antipodes : photo de famille des juges de la Cour suprême américaine (octobre 2022) avec les deux juges afro-américains, Clarence Thomas au 1er rang assis et Ketanji Brown Jackson, debout à droite. AP - J. Scott Applewhite

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite C’est le juge John Roberts qui a lu ce jeudi le texte expliquant pourquoi la majorité des magistrats de la Cour s’opposait à la discrimination positive. ► À lire aussi : La Cour suprême des États-Unis abolit la discrimination positive à l'université Mais le juge Clarence Thomas a ensuite lu ses propres remarques. Ce conservateur afro-américain de 75 ans, considéré comme le juge le plus conservateur de la cour à majorité conservatrice et au coeur de plusieurs affaires - opposé depuis des dizaines d’années à cette politique dont il a lui-même bénéficié, s’est élevé avec force contre les positions de la seule autre afro-américaine de la Cour, Ketanji Brown Jackson, première femme noire à ce poste. Cette libérale de 52 ans avait été nommée l’an dernier -consécration d'un parcours universitaire et professionnel exemplaire- par l’administration Biden pour, justement, apporter un autre regard que Clarence Thomas sur ces questions. Ce même Clarence Thomas qui a consacré à sa collègue pas moins de 7 pages de son texte – sur 58, l’accusant d’avoir « une vision raciale du monde qui tombe toujours à plat », et d’étiqueter « tous les noirs comme des victimes ». Hier, pour se faire entendre, Ketanji Brown Jackson a choisi une autre tactique : ne répondant pas à haute voix, mais dans une note de bas de page reléguée à la fin de ses propres observations écrites. « C’est en fait Clarence Thomas qui semble obsédé par la race », y estime-t-elle. Ajoutant que considérer la discrimination positive « injuste », c’est évacuer l’histoire et la réalité : « notre pays n’a jamais été aveugle aux couleurs ». À lire aussiFin de la discrimination positive à l'université aux États-Unis: «Cela avait permis de diversifier le corps étudiant» NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI