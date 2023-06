Honduras: la police militaire investit les prisons de plus haute sécurité du pays

Des centaines de policiers ont pénétré jeudi dans deux prisons de très haute sécurité du Honduras pour reprendre le contrôle des lieux de détention où les prisonniers ont fait entrer de véritables arsenaux en corrompant le personnel pénitentiaire. Une opération, appelée «Foi et espérance», décrétée par la présidente Xiomara Castro.

« Les Forces Armées du Honduras, avec la Police Militaire d'Ordre Public, ont commencé l'Opération 'Foi et Espérance' afin de reprendre le contrôle et la direction » des centres pénitentiaires d'El Pozo (180 km au nord-ouest de Tegucigalpa) et de Siria (60 km au nord de la capitale), a annoncé la police militarisée dans un communiqué, jeudi 29 juin. La police militaire a diffusé des photos de saisies de drogue et de munitions dans la prison d'El Pozo, le centre pénitentiaire au régime le plus sévère du pays, et de Siria. Elle a aussi indiqué avoir saisi une douzaine d'armes à feu à Siria. Elle n'a pas précisé si elle en avait saisi aussi à El Pozo. Les prisonniers ont été montrés déchaussés et en sous-vêtements.

Ces deux prisons, d'une capacité chacune de 2.000 détenus, sont destinées principalement à des chefs des gangs Mara Salvatrucha (MS-13) et Barrio 18, qui sèment la terreur dans le nord de l'Amérique centrale, au Honduras, au Guatemala et au Salvador. La police militaire est déjà intervenue en début de semaine dans deux autres prisons où ont été découvertes des armes lourdes, dont des fusils mitrailleurs, des pistolets, des chargeurs avec des milliers de balles, ainsi que des grenades.

Municiones, armas de grueso calibre, cargadores, chimbas, teléfonos celulares y satelitales, explosivos de fabricación caseras, radios, routers, sierras eléctricas, todo esto es parte de lo encontrado solamente en un módulo de La Tolva. @FFAAHN @SSEGURIDADHN pic.twitter.com/M9oHWnjfN9 — José Manuel Zelaya Rosales (@JoseMZelayaR) June 26, 2023

L'opération «Foi et espérance»

Le 20 juin dernier, des affrontements entre bandes rivales dans la prison pour femmes de Tamara avaient fait quarante six de victimes parmi les détenues, certaines tuées par balles et d'autres brûlées vives dans l'incendie d'une aile du centre pénitentiaire. Selon l'enquête, des membres de la bande Barrio 18 ont fait irruption dans le quartier d'une bande rivale, la Mara Salvatrucha (MS-13), pour les attaquer. Quelques jours plus tard, la police a saisi dans la prison pour femmes de nombreuses armes : fusils, pistolets, grenades, etc.

La présidente Xiomara Castro a alors demandé que la police militaire « prenne le contrôle des 21 centres de détention du pays », s'inspirant du coup de poing mené par son homologue du Salvador, Nayib Bukele contre les bandes criminelles. L'opération « Foi et espérance », commandée par le colonel Ramiro Fernando Muñoz, vise à purger les prisons de la corruption des bandes mafieuses et des fonctionnaires, les prisons du Honduras étant considérées comme de véritables « académies du crime ».

Plus d'un millier de détenus sont morts dans les prisons du Honduras depuis vingt ans lors de rixes ou de mutineries, selon le Commissariat pour les droits humains (public). En 2012, un incendie lors d'une mutinerie dans la prison de Comaguaya (centre) s'est soldé par 362 morts.

Un pays en guerre

« Le Honduras est en guerre » a déclaré il y a quelques jours le secrétaire de la présidence du pays, Rodolfo Pastor, devant une commission des Nations unies. « Ce n'est pas une guerre conventionnelle, ni une ouvertement une guerre civile mais les jeunes et les femmes sont soumis à des niveaux de violence face auxquels nous devons agir de façon urgente », a-t-il ajouté. Environ 70 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, dont 50 % dans une extrême pauvreté. La misère, la corruption, la violence, l'état de délabrement du pays dont les infrastructures ont gravement souffert des intempéries, obligent les forces vives, les jeunes, à quitte le Honduras. « Le futur s'enfuit », a conclu Rodolfo Pastor.

Le gouvernement de Xiomara Castro a signé en décembre dernier un accord avec les Nations unies pour mettre en place une Commission internationale contre la corruption et l'impunité au Honduras.

Pocos entendían entonces lo que ese día comenzaba para nuestra nación. La violencia de los fusiles nos robaba derechos y libertades, anunciaban el descalabro de la democracia e iniciaban la destrucción de la República que hoy trabajamos por reconstruir. Resistimos y venceremos 🇭🇳 pic.twitter.com/emkm5btPrV — Rodolfo Pastor de Maria y Campos (@rudopastor) June 28, 2023

(et avec agences)

