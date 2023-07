États-Unis: en Floride, porter une arme à feu sans permis est désormais possible

Cette nouvelle loi controversée, portée par le gouverneur Ron DeSantis, candidat à la primaire républicaine, entre en vigueur ce 1er juillet en Floride, État frappée par l’une des pires tueries scolaires, celle de Parkland en 2018. Mais elle ne va pas encore assez loin pour certains élus républicains.

Avec notre correspondant à Miami, David Thomson

Jusqu’ici pour acheter une arme à feu en Floride, il fallait au moins passer un permis et suivre une formation au tir. Ces restrictions sont désormais levées. La majorité républicaine les jugeait contraires au sacro-saint second amendement de la Constitution, qui autorise le port d’arme aux États-Unis.

Et pourtant, au Congrès de Floride, certains élus pro-armes estiment que cette loi signée par Ron DeSantis ne va pas assez loin. C’est le cas du Dr Joel Rudman, cet élu du nord de l’État, qui soutient une loi visant à rabaisser l’âge légal du port d’arme à 18 ans. La limite avait pourtant été fixée à 21 ans après la tuerie du lycée de Parkland en 2018. Le tueur âgé de 19 ans avait acheté ses armes légalement. Mais pour Joe Rudman, la meilleure façon de lutter contre les tueries par arme à feu serait d’avoir plus d’armes à feu.

« Fier »

« Je suis fier de sponsoriser cette loi pour restaurer le droit de porter une arme à nos jeunes de 18, 19 et 20 ans, explique Joel Rudman. On protège ses enfants comme on protège un trésor. Si vous mettez votre argent dans une banque qui n’est pas protégé par des gardes armés, vous feriez mieux de changer de banque. C’est pareil avec nos enfants. Si vous voulez les protéger, vous ne leur enlevez pas leur droit aux armes, au contraire, vous le renforcez. »

Mais ce discours inquiète tous les militants anti-armes. Pour eux, aucun doute : cette nouvelle loi autorisant le port d’arme sans permis ne fait qu’aggraver le risque de tuerie de masse en Floride.

