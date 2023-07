Colombie et Venezuela signent un accord pour la recherche des disparus à leur frontière

Le président colombien de gauche Gustavo Petro poursuit son rapprochement politique avec le pays voisin le Venezuela. Après la réouverture des frontières entre les deux pays, c’est désormais une coopération inédite qui vient d’être scellée pour faire en sorte de retrouver les personnes disparues aux frontières communes.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Medellin, Najet Benrabaa

La Colombie et le Venezuela partagent plus de 2 200 kilomètres de frontière commune. Une frontière où des groupes armés de trafiquants de drogue, de guérilleros et de paramilitaires ont agi pendant les décennies de conflit en Colombie. Résultat : des milliers de victimes et de disparus.

L’accord signé à Bogota entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays ce vendredi 30 juin prévoit la mise en place « de mécanismes les plus appropriés et les plus rapides pour la recherche, la récupération et l’identification des restes humains sur le territoire vénézuélien ».

Normalisation

C’est également la poursuite de la politique de rapprochement entamée par le président de gauche Gustavo Petro dès sa prise de mandat en août 2022. Les relations diplomatiques ont alors repris après une rupture de plusieurs années, depuis 2019 et le gouvernement du prédécesseur Ivan Duque qui dénonçait une réélection frauduleuse de Nicolas Maduro.

Outre la recherche des personnes disparues à la frontière, les deux pays s’engagent aussi à répondre aux besoins de leurs ressortissants. Cela veut dire que les consulats colombiens et vénézuéliens vont rouvrir leurs portes des deux côtés de la frontière. Côté colombien, des consulats seront rouverts à Caracas, Maracaibo, San Antonio del Táchira et San Cristóbal. Côté vénézuélien, des consulats rouvriront à Bogota, Medellín, Cartagena, Barranquilla et Riohacha.

À lire aussiColombie: l'opposant vénézuélien Juan Guaido expulsé de Bogota avant une conférence internationale sur le Venezuela

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne