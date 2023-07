Le Canada toujours en proie à d'immenses incendies et à leurs conséquences dévastatrices

Éclairage

Depuis mai, d'immenses incendies se sont développés dans tout le Canada. Leurs caractéristiques et leurs conséquences sont vertigineuses et difficilement appréhendables à l'échelle humaine. Taille, intensité, fumée, dégâts, déplacés : voici les ordres de grandeurs à retenir pour comprendre une situation exceptionnelle aggravée par le dérèglement climatique.

De notre correspondant à Montréal,

En six mois, plus de huit millions d'hectares ont brûlé au Canada. Comment comprendre ce chiffre ? Comment nos cerveaux pourraient-ils visualiser ces huit millions d'hectares de terres brûlées, noircies, dévastées ? Comment prendre conscience du caractère inédit de la situation dans le deuxième plus grand pays du monde en superficie terrestre ?

Toutes proportions gardées, le problème est le même que celui pour réaliser notre taille dans l'Univers : les chiffres astronomiques finissent par ne plus vouloir dire grand-chose. Comme ces vidéos qui comparent la taille des astres entre eux pour comprendre que notre planète n'est rien dans l'immensément grand, voici donc des ordres de grandeurs, pour visualiser un peu mieux la situation des feux au Canada.

Des incendies immenses

Si la saison des feux n'a pas commencé beaucoup plus tôt que d'habitude, début avril, elle s'est très vite intensifiée en mai et en juin, en raison d'un fort déficit en précipitation et d'un temps sec. « Ce qui fait que la saison est exceptionnelle, c'est que plusieurs provinces brûlent en même temps », décrit Yan Boulanger, chercheur scientifique en écologie forestière au Service canadien des forêts. Ce jeudi 29 juin, neuf provinces et territoires, sur les douze qui composent le Canada, sont traversés par près de 500 feux non maîtrisés. Fin juin, le nombre d'hectares précis qui avaient déjà brûlé depuis le début de l'année était de 8,1 millions d'hectares. « D'aussi loin que nos registres remontent, ce n'était jamais arrivé : on se rapproche de la superficie de l'Autriche », précise Yan Boulanger. En comparaison, les incendies de Gironde, l'an passé en France, avaient brûlé plus de 25 000 hectares, mais étaient concentrés sur des zones habitées.

Toutes les provinces ne vivent pas les mêmes réalités. La Nouvelle-Écosse, une province maritime rarement touchée par les feux, a vécu son pire incendie depuis le début de la tenue des registres et est désormais hors de danger. Au Québec, 3,1 millions d’hectares ont été brûlés par les feux, et la moitié des feux canadiens hors de contrôle sont situés sur le territoire de la province francophone. « En 26 ans de carrière, je n’avais jamais vu autant d’hectares brûlés [dans la province, NDLR] » témoignait Julie Coupal, directrice générale adjointe de la Société de protection des forêts contre le feu, à La Presse canadienne.

L'intensité est telle que les pompiers ne peuvent intervenir au cœur des flammes, et sont obligés de lutter sur les flancs, voire de brûler préventivement des zones contrôlables pour restreindre les incendies les plus puissants à des zones précises. Le plus gros feu en cours au Canada est situé dans la province occidentale de Colombie-Britannique, dans le nord-est. Non maîtrisé, il a déjà brûlé 571 184 hectares, soit deux fois la superficie de l'agglomération de Paris.

Conséquences en chaîne

Si les chiffres des feux au Canada sont exceptionnels, leurs répercussions le sont tout autant. Une grande partie des incendies se situent dans de vastes étendues du nord, peu peuplées. Toutefois, certains s'approchent, voire dévastent des habitations, obligeant les populations à évacuer un peu partout dans le pays. Au Québec, c'est un record depuis les années 1980, affirme Yan Boulanger : « On a dépassé les 100 000 personnes évacuées ». À Halifax, en Nouvelle-Écosse, c'est même toute une banlieue qui a brûlé : 200 maisons et structures de Tantallon ont été dévorées par les flammes à la fin du mois de mai.

Autre conséquence des incendies : leurs fumées. Elles sont tellement épaisses que pendant plusieurs jours, les avions citernes mobilisés par les pompiers n'ont pas pu décoller pour tenter d'éteindre les flammes, faute de visibilité. Leur influence dépasse largement les foyers : Montréal et New York et leurs alentours sont touchés par les panaches, l'Europe vient d'en recevoir une partie. Au mois de juin, Montréal - et ses deux millions d'habitants - a détenu pendant plusieurs jours le triste record de la ville la plus polluée au monde. Une odeur âcre flottait dans les airs, les gorges grattaient, le soleil s'était voilé de rouge.

Pour l'instant, aucune victime directe des feux n'est à déplorer. Toutefois, les conséquences sanitaires et économiques de la fumée des incendies sont difficiles à comptabiliser : elles aggravent des maladies respiratoires, réduisent les activités sportives et culturelles, frappent le tourisme. « Ça risque d'arriver encore plus souvent : avec le dérèglement climatique, de très grandes superficies vont brûler dans les prochaines décennies et affecter la qualité de l'air », alerte Yan Boulanger.

Le climat mondial en pâtira également : d'après le programme spatial d'observation de la Terre européen Copernicus, les incendies canadiens de 2023 ont déjà relâché 160 mégatonnes de carbone dans l'atmosphère, soit 88% de ce qu'avait émis le Canada en 2021.

Mobilisation internationale

Face à la gravité de la situation, les provinces et le fédéral mobilisent leurs ressources financières, humaines et matérielles, et tout cela a un coût, encore inconnu pour cette année. Ni le nombre de pompiers mobilisés, ni la quantité d'argent dépensé par les gouvernements n'ont encore été communiqués. En 2016, les incendies de Fort McMurray, parmi les pires de l'histoire du Canada, avaient coûté près de neuf milliards de dollars à la société canadienne, d'après une étude de l'Université MacEwan parue en 2017. Au Canada, le coût total des catastrophes naturelles a bondi de 1 250% en un demi-siècle.

L'aide internationale afflue, elle aussi. Des centaines de pompiers venus de partout dans le monde, notamment de France, d'Espagne, d'Afrique du Sud, ou encore des États-Unis, sont venus prêter main-forte aux milliers de pompiers canadiens qui luttent contre les flammes. La saison est supposée durer au moins jusqu'à la fin de l'été.

Comme les incendies en cours au Canada ou les inondations au Pakistan l'an dernier, les répercussions du dérèglement climatique se font de plus en plus ressentir, partout dans le monde, avec des chiffres de plus en plus difficiles à appréhender. S'y adapter est désormais une question de survie pour des milliards d'individus, qui prennent aujourd'hui plus que jamais conscience de la réalité du phénomène.

