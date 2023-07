Maxime Aurélien, ancien chef de gang anti-raciste à Montréal

Portrait libre

Maxime Aurélien était le chef des Bélanger, désigné par les médias comme le premier gang haïtien au milieu des années 1980 alors que le phénomène explose à Montréal. Lui se décrit plutôt comme un « vagabond » entouré d'amis, vivants de petits crimes, plus « désorganisés » qu'organisés, faits de vols et de violences, en réponse à un racisme omniprésent.

De notre correspondant à Montréal,

Boucles d'oreilles argentées et collier de barbe blanche taillée de près, Maxime Aurélien s'excuse avec un grand sourire. Au bout de quelques mètres à peine, dans le quartier de Tétreaultville, à l'est de l'île de Montréal, le Canadien de 57 ans et d'origine haïtienne, interpelle deux jeunes garçons pour leur demander pourquoi ils ne sont pas à l'école, avant de saluer le barista napolitain à côté de son magasin.

« Excuse-moi pour le bazar, je n'arrête pas en ce moment ! », se justifie une nouvelle fois Maxime, en pénétrant dans sa boutique, qu'il gère en parallèle de son travail de livreur de journaux. Le lieu est un fatras d'objets de seconde main, de télévisions aux pneus d'occasions, en passant par des radioréveils et de vieux iPods. Depuis quelques semaines, l'ancien chef de gang enchaîne les entrevues avec des journalistes pour parler de son ouvrage Il fallait se défendre, coécrit avec Ted Rutland, professeur à l'université de Concordia. Sa femme Claude, dans l'arrière-boutique, veille sur l'échange de loin : elle lui soufflera quelques précisions sur ses histoires.

Une enfance entre trois cultures

« Je suis né en 1966 à Haïti, j'ai vécu jusqu'à mes 10 ans à Brooklyn, et je suis venu à Montréal », résume Maxime Aurélien, accoudé au comptoir. Son père ouvre un restaurant dès son arrivée, dans le quartier de Saint-Michel. Très vite, l'affaire devient un des centres névralgiques de la diaspora. Le quinquagénaire s'anime : « Toute la communauté haïtienne venait au restaurant, puis ils se rendaient chez nous, dans notre maison. C'est là que tout se passait ! ».

Avec ses amis, il joue au basket dans les parcs du quartier. Lui aime plus le football, mais au Canada, la culture du ballon rond est alors encore moins développée qu'aujourd'hui. « Les Québécois ne sont pas très bons en soccer, on s'est donc vite rabattu sur le basket », chambre gentiment Maxime. De son enfance à New York, il ramène dans ses bagages le hip-hop, qui a déjà commencé à traverser les frontières. « Dans les rues, on marquait. Nous étions noirs, on écoutait du rap, on avait nos styles vestimentaires importés des US, ça faisait tache », se souvient-il.

Noir et rien d'autre

En s'éloignant de son quartier plutôt ouvert, Maxime va ressentir que ses amis et lui ne sont pas comme la majorité dominante : Blancs. Dès ses 15 ans, il subit le racisme de plein fouet. « Les insultes fusaient, dans les stations de métro, dans les rues, on nous crachait dessus », raconte l'ancien chef de gang, la mâchoire serrée : « C'étaient des motards, des skinheads, qui nous criaient "Sale nè**", "retournez chez vous" ».

Très vite, la bande d'amis s'organise et riposte pour ne plus subir. « Ça devenait presque un jeu. Je me calais seul dans un wagon du métro, j'attendais les insultes, et quand elles arrivaient, mes amis venaient pour se battre, nous défendre », développe Maxime. Les médias les désignent comme le premier gang haïtien de Montréal. La police, qui faisait déjà beaucoup de contrôles d'identité, multiplie les arrestations, et Maxime les aller-retours en centre de redressement.

Son passage de l'adolescence à l'âge adulte est rapide. Son père, veuf, est reparti à New York, lui retourne à Montréal, sa ville, et dès 17 ans, il doit se débrouiller seul. « Je n'ai pas honte de dire que je volais pour manger. J'étais un vagabond aidé par des amis. Il y a eu quelques violences, mais je n'ai jamais commis de crimes graves, c'étaient des crimes désorganisés », assume l'ancien chef de gang. Trouver un boulot ? Il y en a bien dans les manufactures, les seules industries qui acceptent alors les Noirs sans qualification, mais cela ne faisait rêver personne. Il voit là encore la différence avec des jeunes Blancs qui eux pouvaient facilement travailler comme éboueurs ou barmans, pour des salaires corrects : « J'ai un accent québécois, donc quand j'appelais il n'y avait pas de soucis pour venir travailler. Mais dès qu'on voyait ma tronche, le poste n'était plus disponible. »

Reprise en main

Les années 1990 approchant, les choses changent. Petit-à-petit, Maxime Aurélien ne se reconnaît plus dans son gang : « On commençait à intimider d'autres gangs ou d'autres personnes, des Noirs, ça n'avait plus de sens, ce n'était plus de l'auto-défense. » Tandis que Maxime met de la distance entre lui et le groupe, Joseph Ducarme en prend la tête : « Lui, c'était un mafieux, il avait ça dans le sang, quand on traînait, il ne fallait pas rigoler, il fallait jouer les caïds ». Le gang Bélanger devient le gang « Terroriste » : son chef mourra assassiné des décennies plus tard.

Loin de tout cela, Maxime Aurélien vivote. Il traîne un casier judiciaire, qui le bloque dans sa recherche de travail. Finalement, il résiste aux rechutes, grâce à son entourage. « Les enfants, les femmes, ça aide à éviter les embrouilles », a-t-il appris. La communauté haïtienne garde ses distances avec lui, car son passé le suit : « Chef de gang, ça faisait peur, on pensait que j'avais fait des choses terribles ».

En 2019, Ted Rutland, professeur d'urbanisme, travaille sur les gangs à l'université de Concordia. On lui conseille alors de rencontrer Maxime. « L'échange devait durer une heure, il a duré trois heures. Ce n'était pas le genre de personne que je m'attendais à rencontrer en allant voir un ancien chef de gang. Il a un énorme sens de l'humour, il est très charismatique. Surtout, il avait une analyse politique très fine, il avait conscience de vivre dans une société injuste. J'ai abandonné mon livre pour écrire celui-ci », explique le chercheur.

Touché par la proposition de Ted, Maxime décide de saisir sa chance, pour donner sa version de l'histoire, à rebours des titres aguicheurs des journaux de l'époque. « Les regards commencent à changer sur mon passé, je le sens, mais le racisme, lui, est toujours là. » Encore récemment, il a subi un délit de faciès de la part de la police montréalaise. Autour de lui, il le voit, les adolescents n'ont pas tous les mêmes chances de réussir. « C'est dur de rester droit quand on est jeune, racisé et en difficulté financière. Pleins de jeunes sont dans cette situation. Mais j'espère qu'ils tiendront à l'école, pour ne pas faire les mêmes erreurs que moi », conclut-il.

