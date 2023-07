«Choc», «moment George Floyd» et récupération: les émeutes en France vues de l'étranger

Les violences urbaines qui ont éclaté en France après la mort par balles policières de Nahel, à Nanterre, sont suivies de près à l'étranger, avec un écho différent en fonction des pays. Petit tour du monde des correspondants de RFI.

■ L'Algérie sous le « choc »

Avec notre correspondant à Alger, Fayçal Metaoui

La mort de Nahel est « une disparition brutale et tragique », intervenue dans « des circonstances troublantes », selon le ministère algérien des Affaires étrangères, qui parle de « choc » et de « consternation ».

Une affaire commentée aussi dans la presse. Pour El Watan, il existe une soif de justice dans les banlieues françaises. « Les feux du racisme incendient la France », note El Khabar.

Le Mouvement de la société pour la paix, un parti islamiste évoque « l'impunité des policiers français » dans leurs actions qualifiées de violentes contre les migrants.

Les internautes algériens, de leur côté, critiquent les attaques des officiels français contre les parents. « La France a tout fait pour détruire la famille et aujourd'hui elle tente de charger les parents pour faire oublier les responsabilités du gouvernement », écrit l'un d'eux.

Un autre a publié une vidéo du président Emmanuel Macron dans un concert à Paris avec ce commentaire : « Il danse alors que le pays brûle ».

■ Pour la presse américaine, la France vit un « moment George Floyd »

Avec notre correspondante à New York, Carrie Nooten

Les médias américains ont consacré énormément d’attention aux évènements qui ont touché la France. Le New York Times a carrément créé une section spéciale sur ces troubles. Il raconte à la fois le racisme quotidien subi par les adolescents issus de l’immigration, et l’exaspération des habitants de banlieue à propos des destructions de matériel urbain. Fox News en a carrément fait la Une de son site, en insistant sur des « centaines de policiers blessés » et un « Emmanuel Macron qui peine à contrôler la violence ».

Les médias américains établissent surtout un parallèle avec le meurtre de l’Afro-Américain George Floyd par un policier blanc il y a trois ans. CNN évoque un « racisme institutionnel » tabou en France ; Newsweek parle de la France en train de vivre un « moment George Floyd ». « Les coups de feu du policier montrent que les États-Unis ne sont pas les seuls à se débattre contre les brutalités et le racisme dans la police », juge la chaîne ABC.

■ Des violences urbaines qui servent la propagande du gouvernement conservateur polonais

Avec notre correspondant à Varsovie, Martin Chabal

Il n’en fallait pas plus au parti Droit et Justice pour alimenter sa politique anti-immigration. Pour Mateusz Morawiecki, le Premier ministre, des immigrés illégaux seraient à l’origine de la violence dans les rues françaises. Il a d’ailleurs publié une vidéo sur Twitter où il fait le parallèle entre les nuits de manifestations depuis quelques jours et les rues polonaises, calmes et paisibles, qui seraient le fruit de la politique sécuritaire du gouvernement.

Le Premier ministre a aussi dit que ces scènes de violences pourraient arriver en Pologne si l’Union européenne votait pour le nouveau pacte migratoire qu’elle propose sur la relocalisation des migrants entre les pays membres. Il est d’ailleurs revenu de Bruxelles ce weekend sans avoir trouvé d’accord sur ce sujet avec les autres pays membres et il tente donc d’utiliser les images de ces manifestations pour les convaincre.

Du côté de la presse, ce sont aussi les vidéos de bâtiments brûlés ou d’affrontements avec la police qui ressortent le plus. La façade brulée de la piscine d’Aubervilliers a pas mal fait réagir. C'est là que les nageurs et nageuses s’entraîneront pendant les Jeux olympiques, l’année prochaine. Et de nombreux athlètes polonais vont y participer. Beaucoup de médias se posent la question de savoir si Paris est prête à accueillir une telle compétition, et surtout si elle pourra garantir la sécurité de tout le monde.

D’autres font le parallèle avec la mort de George Floyd, tué par un policier aux États-Unis en 2020 et qui avait conduit au mouvement Black Lives Matter. Il y a aussi eu beaucoup de critiques contre l’une des principales radios du pays parce qu’elle ne parlerait pas assez des émeutes. Sur Twitter, de nombreuses personnes, proches des idées du gouvernement, dénoncent ce qu’ils appellent une « censure de gauche ». S’ils n’en parlent pas, c’est qu’ils ne voudraient pas admettre que la violence serait provoquée par des immigrés illégaux…Une critique qui prouve bien à quel point les manifestations de ces derniers jours en France, ravivent certains points chauds de la politique polonaise, qui devraient continuer d’être animés jusqu’aux grandes élections du mois d’octobre.

■ L'actualité française, une illustration de la décadence de l'Occident

Avec notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin

Les images de voiture en feu et de combats de rue au mortier sont l’entrée en matière quasi systématique des reportages de la télévision russe traitant des émeutes. On égraine également le nom de plusieurs villes touchées dans différentes zones géographiques, après la mort d’un adolescent tué par la police. Une façon de montrer que l’ensemble du pays est touché.

Des éléments récupérés par certains politiques, à l’instar du sénateur Alexeï Pouchkov. « Vous ne vouliez pas voir les résultats d’une immigration incontrôlée, les voilà. Le multiculturalisme, l’intégration, la tolérance et d’autres idéologies ont conduit à des émeutes dévastatrices », a-t-il posté sur Telegram.

Un point de vue largement partagé au sein de la classe politique qui voit dans ces événements une illustration de la décadence de l’Occident collectif que le pouvoir russe dit combattre.

■ Alerte aux voyageurs après l'attaque d'un bus de touristes chinois à Marseille

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Certains des passagers étaient en voyage de noce. Après l’Italie, l’objectif était de visiter la France. L’attaque s’est produite à Marseille, à deux kilomètres de l’hôtel où devait loger ces 41 touristes chinois. Barrage sur la route, le véhicule est pris d’assaut par cinq ou six émeutiers. Pare-brise endommagé, porte-arrière du véhicule défoncée, l’un d’eux a pu entrer avec une pierre à la main, avant d’être repoussé, ont raconté les témoins sur une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis vendredi et cités par le Huanqiu Shibao. Plus de peur que de mal, le groupe de touristes conduit par un chauffeur polonais a finalement rejoint la Suisse.

Cet incident a valu en tout cas un avertissement de l’ambassade de Chine en France qui invite ses ressortissants à ne pas se rendre dans les zones où « des conflits violents peuvent avoir lieu ». Le consulat chinois à Marseille a « immédiatement » réagi selon son mécanisme d’urgence, rapporte le South China Morning Post.

Pour le reste, les émeutes en France sont dans les journaux chinois mais sans faire les gros titres. Les mots employés pour décrire les émeutiers sont les mêmes que ceux utilisés pour les manifestants pro-démocratie à Hongkong en 2019 : « 黑衣人 » (les hommes en noir, en français) ou « 蒙面暴徒 » (les voyous masqués). Pour les commentaires, certains comptes nationalistes rendent l’accueil de réfugiés par les pays européens responsables des troubles, d’autres y voient une « révolution de couleur » orchestrée par les États-Unis.

■ Peu échaudés, les touristes britanniques montent tout de même dans l'Eurostar

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

Les émeutes font la Une de la plupart des médias en ligne. Les images de Paris et d'autres villes touristiques en feu tournent beaucoup. Pas de quoi dissuader ou décevoir les touristes, nombreux sur les quais londoniens de l'Eurostar.

Après une semaine passée à Paris, Chris n'a pas pu échapper aux émeutes. « On a entendu des sirènes, on a vu six ou sept camions de CRS le long des rives de la Seine. Mais nous n'avons pas été affectés. Les gens continuent de sortir, d'aller au restaurant. Les Français aiment protester, c'est leur truc. »

Dans le hall des départs, Peter traîne une énorme valise. Son épouse et lui n'ont jamais songé à décaler l'étape parisienne de leur tour d'Europe. « La France est un pays sûr, nous, on ne craint rien. Je viens des États-Unis, ce genre de choses arrive dans toutes les villes du pays, où la police est incontrôlable dans son traitement des minorités ethniques et économiques. On est habitués à tout ça. »

La police française comparable à la police américaine ? Un an après les incidents au stade de France avec les supporters de Liverpool, Julia – qui part quinze jours chez une amie à Bordeaux – dénonce l'attitude des forces de l'ordre françaises : « Les Anglais comprennent que les policiers français, le Raid, les CRS, sont beaucoup plus durs et violents que ceux d'ici. »

Sur son site, Eurostar invite les voyageurs à se préparer à des « difficultés » dans les transports en commun en soirée.

