À la Une: le Mercosur affiche ses divisions au grand jour

Le ministre uruguayen des Affaires étrangères Francisco Bustillo, le ministre brésilien des Affaires étrangères Mauro Vieira, le ministre argentin des Affaires étrangères Santiago Cafiero, le ministre paraguayen des Affaires étrangères Julio Arriola et le ministre bolivien des Affaires étrangères Rogelio Mayta posent pour une photo de famille après l'inauguration du sommet des chefs d'État du MERCOSUR et des États associés à Puerto Iguazú, en Argentine, le 3 juillet 2023.

L'instance économique sud-américaine ne parvient pas à se mettre d'accord sur le retour ou non du Venezuela dans ses rangs, lors du sommet qui s'est tenu à Puerto Iguazú en Argentine. « Les divergences ressortent : le président du Paraguay s'unissant à son homologue de l'Uruguay pour condamner la disqualification de l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado dans la course à la présidentielle », résume le journal El País. Signe des divisions, le communiqué final n'a été signé que par trois pays sur quatre, le Brésil, l'Argentine et le Paraguay, poursuit le quotidien. « Pour la quatrième fois, l'Uruguay, cette voix dissonante du Mercosur refuse de signer un communiqué final », résume le journal brésilien O Globo. Mais le Venezuela n'est pas la seule pomme de discorde. « Lacalle Pou justifie ce refus par le fait que son pays perd des marchés, les discussions commerciales n'avançant pas assez vite avec les partenaires extérieurs, notamment l'Union européenne », souligne le quotidien brésilien. Montevideo tente de négocier seul avec la Chine, mais sans succès. « Le discours de Lacalle Pou ne diverge pas des précédents », rappelle El Pais. « Pour l'Uruguay, le Mercosur est imparfait car il ne s'ouvre pas au monde », résume pour sa part le quotidien uruguayen El Observador.

Pommes de discorde

Ce qui enrage Montevideo, c’est notamment la lenteur des négociations avec l'Union européenne pour un accord de libre-échange. Le président uruguayen a interpellé directement son homologue brésilien Lula qui a pris ce mardi la tête du bloc pour six mois. Il lui a demandé de « générer un peu d'optimisme » au sujet de ce projet d'accord. Lula a tiré à boulet rouge récemment contre les exigences européennes en matière environnementale. Pour l'éditorialiste du journal O Globo, Elio Gaspari, les mesures européennes qui prévoient en 2024 un boycott des céréales et des viandes de l’Amazonie étaient connues de longue date, mais le président Lula est coupable d'avoir laissé trainer les choses ; « préférant la tribune à la table des négociations, ce qui ne fera qu'aggraver les antagonismes par la suite » dénonce l'éditorialiste.

Violences contre les élus

En Colombie, ce soir minuit, les tirs devraient cesser entre l'armée et la guérilla de l'ELN. Soit un mois avant l'entrée en vigueur prévue par l'accord signé entre eux le 9 juin dernier, souligne le journal colombien El Tiempo. « Une fois que le gouvernement aura donné l'ordre à son tour, l'ELN et Bogota auront jusqu'au 3 août pour mettre en place un mécanisme de vérification sous l’égide de l'ONU qui veillera à la mise en œuvre de l'accord ». Pas de quoi claironner selon le quotidien car l'annonce intervient au moment où l'un des chefs d'une dissidence de l'ELN,« Gerson » de son surnom, a décrété un « paro armado » dans le département du Choco. Autrement dit, l'arrêt des activités - transports et commerces compris - sous la menace des armes et pour une durée indéfinie. « Le groupe proteste contre l'incursion d'un clan rival sur son territoire avec, selon lui, l'aide de l'armée », précise El Tiempo. Bref, la Colombie n'en a pas fini avec la violence. Le magazine de droite Semana rappelle le sort de ces douze maires privés d'accès à leur ville du fait de la menace des groupes armés. Alors que se rapprochent les élections régionales en octobre, 55% des victimes de violences armées depuis janvier sont des élus, souligne l'hebdomadaire. Le « Clan du Golfe », l’un des groupes armés les plus puissants du pays, « rançonne les candidats pour leur permettre de faire campagne », dénonce l'un des gouverneurs cités dans le média.

Haïti, assurée pour la saison cyclonique…

En Haïti, l'État a renouvelé sa couverture en cas de catastrophes naturelles. Une police d'assurance qui coûtera 10 millions de dollars a appris le Nouvelliste. « Le Trésor public fournira sept millions de dollars et la Banque Caribéenne |de développement] les trois millions de dollars restants », détaille le journal qui rappelle que cela se fait un mois après le début de la saison cyclonique. « Début juin, le pays a connu des inondations ayant fait une cinquantaine de morts et d'importants dégâts », notamment à Léogane. Sans oublier les séismes à la Grand’ Anse. Et « avec le réchauffement climatique, les experts craignent des cyclones plus importants » rappellent le quotidien.

…mais éliminée de la Gold Cup.

Et dans le Nouvelliste encore, les explications de l'entraîneur de la sélection nationale de football Gabriel Calderón Pellegrino, défaite devant le Honduras lors de la Gold Cup. Éliminée dès la phase de poule, l'équipe portée par l'enthousiasme du public avait pourtant « toutes les chances pour se qualifier pour les quarts de finale », estime le journal. Alor, que s'est-il passé ? « Le technicien hispano-argentin nommé par intérim, met l'emphase sur le manque de temps de travail avec l’équipe », rapporte le quotidien. Mais l'entraineur a aussi pointé que « personne n'était au-dessus de l'équipe, ni au-dessus du pays », une référence voilée à certains joueurs et personnalités évoluant autour du terrain, croient savoir le journal. Pour le journaliste du Nouvelliste Frantz Duval, c'est l'occasion de « clarifier le statut de l'entraîneur », de « le remplacer ou lui donner un vrai mandat ». Mais surtout « il ne faut pas se décourager de l'élimination de la sélection haïtienne : car il y a les matchs d’hier et surtout ceux, encore plus nombreux, de demain », insiste l’éditorialiste. À commencer par la Ligue des Nations qui commencent en septembre.

