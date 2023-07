Une partie de l’administration Biden privée de dialogue avec les plateformes de réseaux sociaux

C’est la décision d’un juge fédéral de Louisiane publiée ce mardi, qui a des craintes pour la liberté d’expression.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Un « ministère de la Vérité orwellien ». C’est comme cela que le juge louisianais Terry Doughty voit le rôle joué par le gouvernement pendant la pandémie de Covid-19. Le juge nommé par Donald Trump donne suite aux plaintes des procureurs généraux des États de la Louisiane et du Kentucky, des États largement républicains. Ils dénoncent une entreprise fédérale de censure. Ils estiment que l’administration a forcé la main aux plateformes de réseaux sociaux pour supprimer des publications protégées par le 1er amendement, notamment sur le port du masque ou l’utilité du confinement.

La conséquence de l’injonction de justice, c’est que plusieurs agences gouvernementales, comme le ministère de la Santé, celui de la Justice, le département d’État, ou même le FBI, la police fédérale, n’ont pas le droit de discuter avec les responsables des réseaux sociaux pour demander la suppression de publications. Il est assez commun, pour ces agences de collaborer avec de plateformes pour des questions de santé ou de sécurité et parfois de terrorisme ou tout simplement pour combattre la désinformation en période électorale. Mais ces interventions sont devenues un sujet de plus en plus partisan.

