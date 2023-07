Colombie: le gouvernement colombien et l'ELN suspendent les combats dans un contexte toujours tendu

En Colombie, ce jeudi 6 juillet marque le début d’un processus inédit. Depuis minuit, heure locale, la dernière guérilla active du pays, l’Armée de libération nationale (ELN) a entamé la première étape vers un cessez-le-feu bilatéral.

Les chefs de l’ELN ont appelé leurs hommes à cesser toutes « activités militaires offensives » en vue de se préparer pour la mise en place du cessez-le-feu officiel du 3 août. C'est une nouvelle étape après l'accord de cessez-le-feu conclu le 9 juin pour six mois à La Havane.

Mais sur le terrain, les choses sont complexes car les attaques et assassinats au nom de la guérilla ELN sont toujours d’actualité en Colombie, rappelle notre correspondante à Medellin, Najet Benraaba. Mercredi 5 juillet, un enlèvement par l’organisation a ainsi été signalé : on a appris l’enlèvement d’une sergente et de ses deux enfants dans le département d’Arauca, dans l'est du pays. Les faits remontent à dimanche dernier. C’est le père des enfants qui a prévenu les autorités.

Fin juin, c’est l'armée colombienne qui a tué six combattants de l'ELN dans le département d'Arauca. Selon le chef de l'ELN, Antonio Garcia, l'armée et des paramilitaires mènent des actions dans des localités-clés comme le département de Choco, dans le nord-ouest du pays.

« Une grève armée » dans le Chocó

Dans ce département du Chocó, l’organisation a décrété « une grève armée ». Cela veut dire qu’elle interdit tout déplacement à la population sous peine de représailles. Des policiers ont aussi été tués dans plusieurs villes comme dans le Catatumbo.

Après l'appel à la « suspension des activités militaires offensives » de l'ELN, le gouvernement devrait publier à son tour un décret dans ce sens.

Cette trêve, supervisée par l'ONU, prévoit notamment l'arrêt des crimes contre les civils et les officiels. Elle est censée désamorcer la situation complexe sur le terrain pour permettre une nouvelle rencontre entre le gouvernement et les représentants de la guérilla dans un climat plus serein. Elle est prévue de 14 août, soit quelques jours après l’officialisation du cessez-le-feu bilatéral, le 3 août, pour une durée de six mois.

