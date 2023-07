En Bolivie, des révélations sur les évènements de 2019 font grand bruit

En 2019, le président Evo Morales avait demandé à plusieurs organisations sociales et syndicales de réclamer sa démission, au plus fort des manifestations contre sa réélection. Cette révélation met à mal la théorie du coup d’État, défendu par les militants de l'ancien président.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à La Paz, Nils Sabin

Que s'est-il passé en 2019, au plus fort des manifestations entre pro et anti Evo Morales ? Il y a trois jours Andrés Flores, le président du groupe parlementaire du Mouvement vers le socialisme (MAS), le parti au pouvoir, a révélé des éléments inconnus du grand public.

Après deux semaines de mobilisation, en 2019, Evo Morales avait demandé à plusieurs organisations sociales et syndicales de réclamer sa démission. « Réclamer ma démission avant que l'armée et la police ne le fassent et je démissionnerai. », voilà ce qu'aurait dit Evo Morales, selon Andrés Flores. Le député rappelle le contexte de cette demande : « Cela faisait deux semaines que les organisations sociales étaient en train de se battre, la police commençait à se soulever, l'armée allait demander la démission. »

Du pain béni pour la droite

Pour l'opposition de droite, ces déclarations sont du pain béni : c'est la preuve qu'il n'y a pas eu de coup d'État. « J'exige ma liberté », estime sur Twitter Luis Fernando Camacho, figure de l'opposition accusée de terrorisme par la justice pour avoir participé au supposé coup d'État, et emprisonné depuis six mois.

Esta es la evidencia de que NO hubo Golpe, fue el propio Evo Morales quien pidió a sus militantes que exijan su renuncia.



Ya NO tienen como sostener este secuestro en el que me tienen.



¡Exijo mi libertad! https://t.co/5FvQSn3ujx — Luis Fernando Camacho (@LuisFerCamachoV) July 5, 2023

Quant à l'ex-président Carlos Mesa, il dénonce un auto-coup d'État de la part d'Evo Morales. Une théorie que balaie Andrés Flores, qui voit plutôt une tentative de sortie politique. Quant au principal concerné, Evo Morales, il ne s'est pas encore exprimé sur la question.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne