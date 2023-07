A la Une: quelle perspective deux ans après l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse?

Revue de presse des Amériques

Le deuxième anniversaire de l’assassinat de Jovenel Moïse et la réunion du conseil de sécurité font aussi la Une de la presse. Pour le Nouvelliste, le tableau s’annonce assez sombre. « Depuis l’assassinat du dernier président élu d’Haïti », écrit le journal, « il n’y a eu ni avancée majeure dans l’enquête ni action décisive pour ramener le pays sur le chemin de la démocratisation ». Et Le Nouvelliste de continuer : « Pour commémorer ce 7 juillet, en 2023, la seule initiative porte sur l’observance d’une journée de deuil. Deuil du passé ? Deuil de l’avenir ? Personne ne sait vraiment ».

Le Nouvelliste qui commente aussi la réunion du Conseil de sécurité sur Haïti. Selon le journal de Port-au-Prince, « rien de ce qui a été dit n’est nouveau (…) les solutions possibles paraissent toujours aussi loin. L’issue du dossier Haïti est comme l’horizon. Il s’éloigne à chaque pas et paraît encore plus lointain quand on est immobile. En même temps, poursuit Le Nouvelliste, « le Premier ministre Ariel Henry et son opposition n’arrivent ni à s’affronter ni à s’entendre. Deux ans que cela dure. Les plus optimistes espèrent qu’un déclic accouchera d’un nouvel ordre des choses. Les autres redoutent que les mois à venir ressemblent beaucoup à ceux déjà écoulés depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse. Tout est possible. Même le pire. Surtout le pire », conclut Le Nouvelliste.

Les engagements d’Ariel Henry

La presse haïtienne revient aussi sur les déclarations du Premier ministre Ariel Henry, de retour du sommet de la Caricom. « Le Premier ministre a dressé un bilan positif de son voyage », titre Le National. Le journal retient de la conférence de presse d’Ariel Henry hier à l’aéroport de Port-au-Prince la promesse de « poursuivre le dialogue avec tous les acteurs impliqués dans la crise ».

Le Premier ministre a aussi annoncé un « remaniement du cabinet ministériel afin de renforcer l'efficacité du gouvernement ». Il a également confirmé que « le Conseil électoral provisoire (CEP) serait mis en place d'ici à la semaine prochaine, afin de préparer des élections transparentes et crédibles », selon Le National.

L’ONU appelle la communauté à la mobilisation

Ariel Henry est effectivement sous pression, comme le montre l’intervention du secrétaire général des Nations Unies. Antonio Guterres, qui ne cessent de tirer la sonnette d’alarme, est monté une nouvelle fois au créneau. « Le monde doit agir maintenant pour arrêter la violence », cet appel est repris en titre par le Miami Herald. Mais le journal note aussi que le chef de l’ONU s’est adressé, encore une fois aux dirigeants haïtiens, sans les nommer.

Dans un « appel vibrant », écrit le Miami Herald, il leur a demandé « d’accélérer les efforts en vue d'une solution politique désespérément nécessaire, tout en avertissant que le peuple haïtien est pris au piège d'un cauchemar vivant. » Antonio Guterres a aussi regretté qu’à peine 23 % de l’aide humanitaire réclamée par l’ONU en faveur d’Haïti a été réunie. Une situation que le secrétaire général des Nations Unies a qualifié de « tragédie dans la tragédie ».

Décès du guérillero colombien Ivan Marquez

Ivan Marquez, une figure des anciens rebelles colombiens des Farc est décédé dans un hôpital de Caracas. C’est à la Une de la presse vénézuélienne et colombienne. Ivan Marquez avait négocié l’accord de paix avec le gouvernement colombien en 2016, mais repris les armes deux ans plus tard. L’an dernier, il a été grièvement blessé lors d’une attaque d’un groupe rival, écrit le journal vénézuélien El Nacional.

Il a été soigné dans un hôpital à Caracas, mais a succombé à ses blessures. C’est ce qu’a confirmé hier jeudi une source du gouvernement colombien au journal El Tiempo. Selon le quotidien, un successeur à la tête de la Secunda Marquetalia, ce groupe rebelle qui compte environ mille guérilleros, a déjà été trouvé. Il s’agit du trafiquant de drogue José Aldinever Sierra, selon les informations du journal El Tiempo.

Un succès pour le président brésilien Lula

La Chambre des députés a approuvé à une grande majorité la très attendue réforme fiscale qui simplifie les règles d’imposition au Brésil. Folha de São Paulo parle d’un « vote historique ». C’est la première réforme fiscale depuis le retour à la démocratie, se réjouit Lula qui lui évoque une « victoire historique », lit-on en Une de Carta Capital.

L’hebdomadaire pointe également l’échec des députés bolsonaristes qui, poussés par l’ancien président, avaient en vain tenté de bloquer cette réforme.

