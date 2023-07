Colombie: confusion autour de l'annonce de la mort d'Ivan Marquez, ex-numéro 2 des Farc

En Colombie, c’est la confusion après l’annonce de la mort d’un chef de dissident Farc : Ivan Marquez. L’ancien numéro 2 des Forces armées révolutionnaires de Colombie avait tourné le dos aux accords de paix. D’après un journal télévisé, l’ancien guérillero est décédé suite à des blessures qui datent d’un attentat de l’an dernier. Mais le gouvernement cherche toujours à confirmer cette information. Pourquoi tant de confusion et que représentait cet homme ?

Colombie: en août 2019, Ivan Marquez et Jesus Santrich annoncent dans une vidéo qu'ils reprennent la lutte armée.

Les rumeurs allaient bon train depuis jeudi 6 juillet. Luciano Marin Arango, alias Iván Marquez, était le chef de la Segunda Marquetalia, l’un des groupes de dissidents Farc. L’an dernier, en juin 2022, au Venezuela, il a été victime d’un attentat. Gravement blessé, Ivan Marquez a survécu à l’attaque, mais sa santé s’est détériorée et ses médecins auraient pris la décision de le mettre dans un coma artificiel. Toutes ces informations ont été transmises par des sources proches des dissidents, rapporte notre correspondante à Medellin, Najet Benrabaa. Ivan Marquez serait mort dans un hôpital de Caracas, selon les premières informations.

Âgé de 68 ans, il avait participé aux négociations avec le gouvernement de Juan Manuel Santos qui avaient abouti à la signature d'un accord de paix en septembre 2016. Il avait ensuite repris les armes et sa tête avait été mise à prix. D’après les renseignements militaires, son groupe de dissidents Segunda Marquetaliaest le quatrième le plus dangereux du pays. À l’heure actuelle, il compterait plus de 1 600 combattants.

Né en 1955 dans le Caqueta, Luciano Marin Aranga a été professeur de biologie dans un collège avant de rejoindre la lutte armée. Il avait auparavant milité au sein de la Jeunesse communiste colombienne avant de rejoindre l'Union patriotique - dont les membres furent décimés - en 1985. Il rejoint alors la clandestinité puis le Front Sud des Farc.

Il gravit rapidement les échelons au sein de la guérilla, où il devient l'un des hommes de confiance de Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez ou Tirofijo. Pendant le dialogue de paix avec le gouvernement de Juan Manuel Santos, il est chargé avec Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, de tracer la feuille de route vers la démobilisation des Farc. De ses années au sein de la direction de la guérilla, il lui est notamment reproché le recrutement forcé de mineurs et la quête de nouveaux financements comme le trafic de drogue. Une fois la paix signée, il participe aux élections aux côtés du nouveau parti Farc et est élu sénateur.

La rupture survient lorsqu'un mandat d'arrêt international pour trafic de stupéfiants est lancé contre Jesus Santrich en juillet 2019. Ivan Marquez annonce peu après qu'il reprend la lutte armée et fonde avec d'autres dissidents des Farc la Segunda Marquetalia aux côtés de Santrich qui sera tué deux ans plus tard, de Hernán Darío Velásquez, alias El Paisa (également tué au Venezuela), et Henry Castellanos Garzón, alias Romaña.

En janvier 2023, le nouveau président de gauche, Gustavo Petro, annonce vouloir une paix totale pour son pays et vouloir négocier avec tous les mouvements armés, y compris de narcotrafiquants. Depuis, les discussions ont avancé avec l'ELN notamment, peu avec les autres mouvements.

À lire aussiEn Colombie, le gouvernement et l'ELN suspendent les combats dans un contexte toujours tendu

