États-Unis: les propos d'un élu républicain sur le massacre de Tulsa en 1921 font polémique

Aux États-Unis, un élu républicain de l'État de l’Oklahoma est au cœur d’une polémique qui pourrait lui coûter son poste. Il a déclaré que les écoles de son État ne devraient pas enseigner le massacre de Tulsa comme un crime raciste, niant ainsi l’histoire de ce massacre où 300 Afro-Américains ont été tués par une foule blanche.

Le massacre de Tulsa, anciennement nommé «émeute raciale de Tulsa», est un massacre de masse qui s'est déroulé dans le quartier de Greenwood, à Tulsa, dans l'Oklahoma entre le 30 mai et le 1er juin 1921.

Avec notre correspondante à New-York, Loubna Anaki

Ryan Walters n’est pas un élu quelconque. Il est à la tête des écoles publiques de l’État de l’Oklahoma. Ses décisions et ses déclarations ne sont donc pas sans conséquences. Cette semaine, lors d’un événement public, il a déclaré que les enseignants pouvaient « parler du massacre de Tulsa, mais sans dire que la couleur de peau a joué un rôle ».

Ces propos ont immédiatement provoqué des critiques. Les appels à la démission de Ryan Walters se sont multipliés, car le caractère raciste du massacre de Tulsa est reconnu dans le pays.

300 Afro-Américains massacrés

En 1921, une foule blanche a attaqué le quartier noir de Greenwood. Ce quartier était surnommé à l’époque le Wall Sreet noir, en raison de son développement et de son succès. Le quartier a été détruit et plus de 300 Afro-Américains ont été massacrés.

Face à la polémique, Ryan Walters a tenté de faire marche arrière, expliquant que ses propos ont été mal compris. Mais cet élu républicain pro-Trump n’en est pas à sa première polémique. Il soutient régulièrement des théories complotistes. Comme beaucoup de républicains ultraconservateurs, Ryan Walters se dit contre « l’idéologie woke et la théorie de la race », qui se traduit par les interdictions de l’enseignement de nombreux événements historiques liés à l’esclavage et au racisme dans le pays.

Le massacre de Tulsa se déroula dans le quartier de Greenwood, à Tulsa, dans l'Oklahoma entre le 30 mai et le 1ᵉʳ juin 1921. Une foule d'Américains blancs attaquèrent les habitants et les entreprises de la communauté afro-américaine de Tulsa dans ce qui est considéré comme l'un des pires déchaînements de violence meurtrière contre les Afro-Américains dans l'histoire des États-Unis.

