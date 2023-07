Livraison américaine d’armes à sous-munitions à Kiev: un choix qui passe mal dans le camp démocrate

Les États-Unis vont donc livrer des bombes à sous-munitions à l’armée ukrainienne. Ces armes dispersent plusieurs dispositifs explosifs sur le champ de bataille. Mais, certains n’explosent pas toujours et deviennent un danger pour les civils pendant des années. Cette décision de Joe Biden provoque de nombreuses réactions politiques.

Jusqu’ici, pour des raisons explicitement morales, le pays n’écoulait pas ses stocks de sous-munitions à l’étranger, rapporte notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin. La Maison Blanche prend donc soin d’affirmer qu’elle a le soutien des membres du Congrès. Un soutien patiemment construit. Depuis plusieurs mois, des militaires ont rencontré des élus en privé pour leur expliquer quels avantages il y aurait à utiliser ces armes contre les positions russes, notamment enterrées. Résultat : le mois dernier, un groupe bipartisan du Congrès a écrit au président pour l’encourager à fournir des bombes à sous-munitions à l’Ukraine. Des élus républicains saluent d’ailleurs ouvertement la décision.

« Une décision difficile »

« Nous reconnaissons que les sous-munitions créent un risque pour les civils quand elles n’explosent pas, a concédé le conseiller du président américain pour la sécurité nationale, Jake Sullivan. C’est pourquoi nous avons différé la décision aussi longtemps que nous le pouvions. Mais il y a aussi un énorme risque pour les civils si les chars russes prennent les positions ukrainiennes, prennent davantage de territoire ukrainien et assujettissent davantage d’Ukrainiens parce que l’Ukraine n’aurait pas assez d’artillerie. Pour nous, c’est intolérable. C’est une décision difficile. C’est une décision que nous avons différée... qui a nécessité une évaluation sérieuse des risques potentiels pour les civils. Et quand nous avons mis tout cela en perspective, il y a eu une recommandation unanime de l’équipe de sécurité nationale, et en dernier ressort, le président Biden a décidé, en consultation avec nos alliés et nos partenaires, et en consultation avec des membres du Congrès, d’avancer dans ce sens. »

Cela n’empêche pas les critiques dans le camp du président. Plusieurs élus démocrates s’expriment dans des communiqués. Chrissy Houlahan, elle-même ancienne militaire, spécialiste de la question du déminage et des munitions non explosées, représentante de la Pennsylvanie, explique que « la victoire ne peut pas venir aux dépens des valeurs américaines et donc de la démocratie elle-même ».

La représentante de Californie Sarah Jacobs affirme que les armes à sous-munitions empêcheront la reconstruction économique et la prospérité de l’Ukraine. Avec sa collègue du Minnesota, Ilhan Omar, elle prévoit de proposer un amendement à la loi annuelle de défense pour interdire la fourniture de ces armes dans le cadre de l’aide militaire.

La Russie, l’Ukraine, les États-Unis, sont liés par le droit international humanitaire coutumier, qui s’impose à tous les Etats. Donc les États-Unis sont liés par cette obligation de ne pas utiliser d’armes non-discriminantes pat nature puisque leur utilisation risque d’infliger des pertes parmi les populations civiles et de détruire les infrastructures civiles. Autant d’actes qui sont constitutifs de crimes de guerre… Aymeric Elluin, chargé de plaidoyer conflits à Amnesty International RFI

