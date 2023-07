États-Unis: 45% de l'eau du robinet contaminée par des «polluants éternels»

Aux États-Unis, près de la moitié de l’eau des robinets contient des PFAS (composés perfluorés et polyfluorés). C’est ce que révèle une vaste étude fédérale. La concentration de ces produits serait encore plus importante dans les zones urbaines. Ces composés chimiques ont une durée de vie très longue et sont nocifs pour la santé.

Au moins 45% de l'eau des robinets aux États-Unis est contaminée aux PFAS, surnommés les «polluants éternels». © Steve Helber / AP

Avec notre correspondante à New-York, Loubna Anaki L'étude a été menée autour de 700 endroits à travers les États-Unis et les résultats sont sans appel : 45% de l'eau des robinets américains contient des « polluants éternels ». Ces composés chimiques de synthèse se trouvent massivement dans les objets de la vie courante : les poêles antiadhésives, les emballages alimentaires, les textiles… Ces produits sont surnommés « éternels », car ils sont quasi indestructibles. Ils se décomposent très lentement et s'accumulent dans le corps humain, chez les animaux et dans la nature. De nombreuses recherches ont démontré que ces produits sont notamment liés au cancer, à l'obésité ou encore à l'infertilité. Cette étude américaine est la première du genre, à l'échelle d'un pays, à comparer l'eau potable distribuée par des fournisseurs publics et privés. Elle intervient également quelques mois après que les autorités américaines ont annoncé l'instauration de nouvelles normes visant à réduire la concentration de ces polluants dans l'eau courante. Les autorités américaines conseillent également aux usagers d'installer des filtres sur leurs robinets. À lire aussiPolluants éternels : une enquête dresse la cartographie de 17000 sites pollués au PFAS en Europe