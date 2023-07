États-Unis: Averie Bishop, une miss Texas métisse porte-parole de la génération Z

C’est l’histoire improbable d’une Texane métisse devenue « miss » de son État grâce à ses succès sur les réseaux sociaux, et qui a continué à se servir d’internet comme porte-voix à des messages politiques très libéraux, dans un État traditionnellement conservateur. Averie Bishop, qui a rendu sa couronne de miss Texas ce week-end, a été une vraie miss 2.0, au service des valeurs de la génération Z américaine.

De notre correspondante à New York,

Averie Bishop a 26 ans, et pour elle, le concours de miss ne doit plus se cantonner à être un concours de beauté classique. « Miss America doit refléter la population qu’elle représente, elle doit changer selon les vagues de technologies et des cultures pour rester pertinente », écrit-elle. D’ailleurs, elle s’est engagée dans ces concours avec principale motivation de gagner les prix pour rembourser ses études, pas du tout pour le côté glamour.

Elle doit sa notoriété à une vidéo TikTok, tournée dans la bibliothèque de sa fac de droit et visionnée 2,7 millions de fois. Cela l’a vraiment aidée à être élue miss Texas - elle est la première candidate d’origine asiatique à avoir remporté la couronne en 85 ans. Depuis, elle a amassé plus de 828 000 abonnés sur TikTok, 80 000 sur Instagram et 66 500 sur son blog YouTube. Ce qui est particulièrement utile, car Averie Bishop voit ses comptes de réseaux sociaux comme une composante essentielle de sa « plateforme » de diversité et d’inclusion « Y’all Means All ».

Promouvoir l'inclusion

Les réseaux sont en fait un porte-voix pour elle afin de faire passer des messages très libéraux. Comme toutes les miss, elle se maquille devant la caméra, comme un « tuto » classique, mais au lieu de détailler ses secrets fond de teint ou mascara, elle commente l’actualité et les décisions politiques prises au Texas, qui impactent particulièrement les droits des femmes, des LGBTQ+ et des minorités raciales - et attaque de plein front les décisions très conservatrices des élus républicains texans, sur la pilule abortive, l’avortement. Elle promeut plus d’inclusion aussi. Et c'est des messages qu’elle a répétés dans plus de 250 écoles aussi cette année, car Averie Bishop a été une miss Texas particulièrement impliquée et active.

Mais est-ce judicieux pour une miss, qui a un rôle normalement apolitique, de se lancer dans une telle croisade ? Elle se dit totalement légitime, car contrairement à l’image sans cesse relayée d’un État peuplé de cow-boys blancs et de femmes blondes, le Texas est en fait un État de diversité. C’est même l’un des cinq États américains où une « minorité raciale » compose en fait la majorité de la population : les plus de 30 millions d'habitants du Texas sont désormais à 40,2 % latinos, 39,8 % blancs, 11,6 % noirs et 5,1 % asiatiques. La démographie a énormément changé ces dernières années.

En tout cas, son passage en tant que miss Texas n'est peut-être que le début de sa campagne contre ceux qui sont actuellement au pouvoir : Avery Bishop espère briguer un siège à la législature de l’État d’ici quelques années, pour y défendre les valeurs portées par les jeunes texans, « excédés », selon elle, des décisions qui sont prises.

