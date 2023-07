Jorge Ramos, cinéaste: valoriser la science pour protéger la nature

Portrait libre

Jorge Ramos réalise des films sur la biodiversité au Mexique. Il accompagne les équipes de scientifiques pour vulgariser leurs recherches. Son objectif : permettre au public de mieux connaître la faune et la flore qui l’entoure pour mieux la préserver.

De notre correspondante à Mexico,

À travers la forêt tropicale mexicaine, Jorge Ramos Luna évolue avec une agilité étonnante. Appareil photo et téléobjectif à la main, il désigne furtivement un petit oiseau au ventre jaune dans les branches d’un arbre : un trogon à tête noire. Dans la végétation luxuriante et le climat humide du sud de l’État de Veracruz, le jeune homme est dans son milieu. Passionné par la nature et les animaux, cet étudiant en biologie se consacre aujourd’hui à la vulgarisation scientifique en réalisant des films sur la faune et la flore du Mexique.

À 27 ans, en ayant appris à se servir d’une caméra « avec des tutoriels sur internet », le jeune réalisateur compte déjà une quinzaine de documentaires à sa filmographie, courts et longs métrages. « J’ai commencé avec des copains passionnés d’audiovisuel et de biologie à l’université de Veracruz. Je réalisais des vidéos sur les arbres de ma ville ». Originaire de Xalapa, la capitale de l’État de Veracruz situé le long du golfe du Mexique, Jorge reconnaît que même s’il a toujours eu un goût prononcé pour les films sur la nature, il a longtemps ignoré celle qui l’entourait. « Les documentaires animaliers diffusés à la télévision parlent plus souvent d’animaux exotiques, regrette-t-il. Comme tous les enfants qui ont grandi au Mexique, j’en savais plus sur les grands éléphants d’Afrique ou d’Asie que sur la faune près de chez moi. » Pourtant, le Mexique possède l’une des plus importantes biodiversités du monde grâce à sa géographie étendue et ses climats très diversifiés. La prise de conscience de « cette richesse naturelle exceptionnelle » sera pour Jorge l’origine de sa vocation.

Connaître pour cohabiter et mieux protéger

Ce jour-là, le jeune cinéaste accompagne le primatologue Juan Carlos Serio Silva de l’Institut national d’écologie du Mexique. Dans la région des Tuxtlas (massif de la côte Atlantique dans le golfe du Mexique), il mène des recherches sur le singe hurleur, l’une des trois espèces de primates mexicains en danger à cause de la déforestation et des activités humaines.

Le singe hurleur à manteau est l’une des trois espèces de primates présente au Mexique. Sa présence est menacée, il est en voie d’extinction, principalement à cause de la perte de son habitat naturel. Pendant longtemps au Mexique, le singe a été chassé par les populations locales pour être mangé, mais aujourd’hui il est recherché pour le trafic d’animaux sauvages. Selon les autorités, il serait l’une des espèces les plus recherchées en ligne par la demande étrangère pour alimenter le commerce illégal. © RFI/ Gwendolina Duval

« Jorge est indispensable dans l’équipe, s’enthousiasme le professeur Serio Silva. Ses films sont pleins d’humanité et nous permettent de diffuser notre travail auprès des populations locales. » À partir des recherches du scientifique, Jorge a déjà réalisé un court métrage : Mémoires sauvages. Le film compile des souvenirs d’habitants des Tuxtlas qui racontent comment ils ont côtoyé, observé, et parfois chassé le primate de plus en plus rare dans la région. « Les interactions entre la faune et les êtres humains sont les plus belles histoires que nous pouvons raconter », affirme Jorge, convaincu que l’homme ne peut pas vivre isolé de la nature.

Il y a urgence à faire des films sur la biodiversité. Au moins 2 360 espèces de plantes et d’animaux sont en danger au Mexique. La plupart sont protégées, mais une cinquantaine a déjà disparu. « Nous vivons une extinction massive, l’environnement se détériore. Donc, c’est primordial de diffuser les connaissances que nous avons pour valoriser les efforts de conservation. » Selon lui, le pouvoir du cinéma est grand et il peut contribuer à sauver une espèce. Jorge se souvient d’un documentaire sur la protection des tortues marines par des membres d’une communauté indigène au Mexique : « Le travail de ces gardiens n’était pas du tout considéré par le reste de leur communauté, mais comme nous avons fait un film sur eux, cela a créé une dynamique positive et de nouvelles personnes se sont engagées pour protéger les tortues. »

Des films participatifs et communautaires

Hyperactif, le jeune homme mène en parallèle cinq projets de documentaires à partir des travaux de scientifiques au Mexique et dans le monde. Programme de conservation d’un parc national en Ouganda, restauration d’une forêt dans l’État de Chihuahua, etc. Tous ses sujets traitent de problématiques locales et sont réalisés avec la participation des populations sur place : « Il faut construire les films avec les gens : ils nous prêtent leur parole, ils nous donnent leur témoignage. En fin de compte, ce sont eux qui font le scénario. » À chaque fois, Jorge espère que ces petites ou grosses productions serviront à « impulser des actions pour un changement d’attitude en faveur de l’environnement ».

Son travail s’inscrit dans un mouvement qui mêle vulgarisation scientifique et activisme communautaire. « C’est un phénomène qui grandit au Mexique, car nous parlons beaucoup de défense du territoire. » En 2022, au Mexique, une polémique éclate, opposant une communauté maya et un producteur de cinéma qui interdit la diffusion gratuite de son film. Jorge défend une autre éthique en organisant des projections dans les zones rurales à l’aide d’un système de cinéma mobile : « Systématiquement, nous faisons en sorte de ramener les films dans les communautés où nous avons tourné, pas seulement pour qu’elles puissent les voir, mais aussi pour en disposer comme elles le veulent. » Avec un but : intégrer chacun dans le processus « de connaissance et défense de la biodiversité ».

