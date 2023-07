Au Brésil, la Première dame ne fait plus de «figuration»

Depuis la campagne électorale en 2022, l'épouse de Lula, Janja da Silva, montre son engagement politique aux côtés du président. Militante de longue date, la sociologue a été en charge de la cérémonie d’investiture, fait des vidéos en live sur les réseaux sociaux et aurait une forte influence. Quant à Michelle Bolsonaro, elle est désormais présidente de la branche féminine du Parti Libéral. Loin d’occuper des seconds rôles, Janja et Michelle auraient-elles un avenir en politique ?

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Rio,

Nous sommes en janvier 2019. Lors de l’investiture de Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro est la toute première première dame à intervenir lors de cette cérémonie. Et ce n’est pas sa voix qu’on entend, mais celle de la traductrice. Car Michelle interprète son discours en langue des signes.

Trois ans plus tard, elle est à nouveau mobilisée pour capter les votes de l’électorat féminin de droite, lors de la campagne présidentielle de 2022. « Ne regardez pas mon mari, regardez-moi, moi qui suis une servante du Seigneur ! », dit-elle. Une bonne épouse et mère évangélique qui « humanise » son mari. Elle est considérée comme plus politiquement correcte face aux frasques de Jair Bolsonaro.

« Elle a une communication qui n’est pas agressive, qui n’est pas belliqueuse. Et c’est pour ça qu’elle a été mobilisée. On a ensuite remarqué qu’elle était très charismatique, qu’elle parlait bien en public et que ça marchait bien pendant la campagne et c’est la raison pour laquelle elle a ensuite eu un rôle dans le Parti Libéral », estime Camila Rocha, docteur en sciences politiques.

Communication par Instagram

Son moyen de communication de prédilection, c’est Instagram. Betina Suare, chercheuse en Sciences politique a analysé l’engagement des internautes aux profils de Michelle Bolsonaro et Janja. « Les posts les plus populaires sont ceux où elle apparait avec son mari. Elle a récemment posté une vidéo qui a très bien marché, dans laquelle elle teste les produits cosmétiques de sa marque sur Jair Bolsonaro », dit-elle.

L'ex-première dame, Michelle Bolsonaro, lors de son intronisation comme leader de la branche féminine du Parti Liberal, le 21 mars 2023. AP - Eraldo Peres

Même si son « taux d’engagement » est moins fort, Janja da Silva, épouse de Lula, est elle aussi très active sur les réseaux sociaux, ce qui était d’ailleurs une lacune du Parti des Travailleurs (PT) de Lula. « Contrairement aux contenus de Michelle, les contenus sur la politique sont orientés vers les politiques publiques, les programmes gouvernementaux. Donc, davantage sur la politique en tant que chose publique, plutôt que la bataille politique », poursuit Betina Suare, la chercheuse en Sciences politiques.

À 56 ans, Janja a une trajectoire de militante. Sociologue, adhérente au PT depuis 40 ans, elle a démontré depuis l’investiture de Lula qu’elle voulait donner un nouveau sens à son rôle de première dame. Pour Camila Rocha, participer à l’investiture du président en pantalon et veste de tailleur était un symbole fort : « Il y avait l’idée de montrer qu’elle était là pour travailler vraiment. Qu’elle ne serait pas une première dame pour décorer. Qu’elle ne serait pas là pour rester silencieuse aux côtés du président, au contraire ».

Des critiques et des attaques

Ses prises de positions lui ont valu beaucoup de critiques et d’attaques de l’autre camp, mais aussi à l’intérieur du PT. « J’ai été la cible de mensonges, diffamations, et menaces sur les réseaux sociaux », constate Janja, l’épouse de Lula. Ciça Guedes est journaliste et auteure du livre « Janja : la militante devenue première dame », une biographie non-autorisée de l’épouse de Lula. « Non seulement elle n’a pas voulu nous donner d’interview, mais elle a aussi demandé à ses proches de ne pas nous parler », raconte-t-elle.

Janja a la réputation de contrôler énormément son image et ce qu’il se passe dans l’entourage de Lula. Mais elle a aussi clairement rajeuni l’image du PT pendant la campagne. « Elle a renouvelé cette joie de faire de la politique, de parler de politique de façon joyeuse, avec de l’énergie. C’est la marque de quelqu’un qui aime ça », poursuit Ciça.

Pour Ciça Guedes et Murilo Fiuza de Melo, co-auteur du livre, Janja a une grande influence sur Lula. Elle est parvenue à valoriser de nouveaux combats politiques, comme la lutte contre le racisme, les violences domestiques, ou encore la protection des animaux. « Elle élargit le regard et les discussions en introduisant de nouveaux combats pour le président. Elle actualise ces demandes de la société. »

Jeudi 29 juin, Janja a présenté sur Instagram un nouveau programme de renégociation de la dette des ménages. Elle était en direct avec le ministre de l’Économie et une influenceuse spécialiste du thème. Et l’objectif est de continuer ces rendez-vous sur les réseaux sociaux au cours du mandat.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne