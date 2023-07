Présidentielle au Salvador: désigné par son parti, Nayib Bukele en lice pour un nouveau mandat

Au Salvador, le président Nayib Bukele a été investi par son parti pour être son candidat au scrutin présidentiel de l'an prochain. Il avait déjà annoncé en septembre l'an dernier qu'il était candidat à un nouveau mandat, en dépit de l'interdiction faite par la Constitution d'effectuer deux mandats consécutifs.

Il était le seul candidat de son parti Nuevas ideas (conservateur), aussi l'élection était-elle une simple formalité. Son vice-président actuel Félix Ulloa devrait lui aussi rempiler.

« Le plus grand parti de toute l'histoire de notre pays a parlé, et le 4 février 2024 (jour de l'élection présidentielle), le peuple salavadorien aura le dernier mot », a déclaré en substance Nayib Bukele sur son compte twitter.

Dicen los medios de Soros que los salvadoreños no pueden decidir por si mismos.



Pero hoy habló el partido más grande en la historia de nuestro país y el 4 de febrero de 2024 el pueblo salvadoreño tendrá la última palabra.



La DEMOCRACIA se escribe de abajo hacia arriba. https://t.co/L4QBGt0dz0 — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 10, 2023

La loi oblige les partis qui présentent des candidats à procéder à un scrutin interne pour les désigner.

Nayib Bukele, 39 ans, avait annoncé la couleur en septembre 2022. « J’annonce au peuple salvadorien que j’ai décidé de me présenter à la présidence de la République », avait-il déclaré. Il avait été élu en 2019 pour son premier mandat, or la Constitution interdit d'exercer deux mandats consécutifs. Plus précisément, le texte fondamental stipule que ne peuvent faire acte de candidature à la présidentielle ceux qui ont exercé le mandat de président plus de six mois consécutifs avant le scrutin ou avant la période préélectorale.

Sollicitée, la Cour suprême du Salvador -dont les membres ont été nommés par le président lui-même - avait cependant tranché en faveur du président, l'habilitant à se représenter. Il devra cependant démissionner quelques mois avant la tenue du prochain scrutin. Une décision très contestée par l'opposition.

Le parti présidentiel a également choisi ses candidats aux élections législatives et locales qui se tiendront le 4 février 2024 pour les députés et le 3 mars pour les conseils municipaux. Les autres partis choisiront eux leurs candidats cette semaine.

À la demande du gouvernement, le Parlement a réduit le nombre de sièges de parlementaires et de conseils municipaux qui passent respectivement de 84 à 60 et de 262 à 44.

Soutenu, selon les enquêtes d'opinion par 90% de la population en raison de la guerre qu'il mène contre les bandes criminelles, les Maras -très médiatiquement documentée par des images choc -, Nayib Bukele dirige d'une main de fer le Salvador. Le pays est sous état d'urgence depuis plusieurs mois. Arrestations arbitraires, pressions sur les médias, morts suspectes en prison sont légion.

