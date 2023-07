À la Une: le nord-est des États-Unis balayé par des pluies torrentielles

Revue de presse des Amériques

Les scènes de désolation causées par les catastrophes climatiques font la une de la presse américaine. De fortes pluies ont frappé le nord-est des États-Unis dimanche 9 et lundi 10 juillet, provoquant des dégâts considérables. Les autorités, citées par le New York Times, estiment les pertes à plusieurs « dizaines de millions de dollars ».

La population tente de son côté de faire face avec ses propres moyens. Le New York Times affiche en Une des habitants de la petite ville de Highland Falls, dans l’État de New York. Munis de pelles, on les voit déblayer la route principale, recouverte de branches et de boue.Certains déclarent même que ces intempéries sont les « pires depuis les ravages causés par l’ouragan Irène en 2011 », rapporte le Washington Post. Au moins 40 personnes avaient alors perdu la vie.

« Bienvenue dans la “ nouvelle normalité ” »

Le Washington Post explique « qu’une atmosphère plus chaude », comme c’est le cas actuellement, « retient davantage d’humidité, ce qui permet aux tempêtes de déverser plus de pluie ».

« Bienvenue dans la “nouvelle normalité” », écrit le New York Times à propos des catastrophes climatiques désormais quotidiennes. D’autant que les États-Unis font également face en ce moment à un dôme de chaleur au-dessus de plusieurs États du sud-ouest. En Californie, en Arizona, au Nevada ou au Nouveau-Mexique, plus de 50 millions d’Américains vont devoir composer avec des températures proches des 37 °C.

Sommet de l’Otan : Joe Biden arrive à Vilnius

Le président américain est arrivé lundi 10 juillet dans la capitale lituanienne avec deux préoccupations majeures : la Suède, dont l’adhésion à l’alliance atlantique est en bonne voie, et l’Ukraine. Sur ce dernier point, les discussions s’annoncent plus compliquées, car Joe Biden est réticent à une adhésion trop rapide.

The Hill rappelle que les États-Unis et l’Allemagne, « les deux plus gros contributeurs à l’Otan », sont opposés à l’adhésion ukrainienne. « L’admission d’un pays en guerre soulève des inquiétudes », poursuit le site. C’est pourquoi Washington et Berlin préfèrent s’en tenir à des livraisons d’armement. « L’Otan va tracer la voie à une adhésion », mais « sans calendrier », indique la Maison Blanche, car Joe Biden entend d’abord poser ses conditions. « Les États-Unis et l’Allemagne ont notamment demandé à Kiev de faire davantage de progrès en matière de réformes démocratiques », explique The Hill. Le sujet sera au cœur de la rencontre prévue mercredi 12 juillet entre Joe Biden et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

Adhésion de la Suède : le rôle clé de Joe Biden

La presse américaine revient aussi sur le feu vert de la Turquie à l’adhésion de la Suède à l’Otan, qui doit encore être ratifié par le Parlement turc. Selon plusieurs médias, Joe Biden aurait joué un rôle clé dans ce dossier qualifié par The Hill de « victoire importante » pour les États-Unis.« Les espoirs du président Biden d’afficher l’unité de l’Otan pendant la guerre en Ukraine ont été considérablement renforcés par cette percée », rapporte le site.

Une chercheuse turque explique dans le Washington Post que « derrière toutes les fanfaronnades publiques, le président turc Erdogan formulait une demande claire depuis longtemps : il a besoin que les États-Unis lui vendent des avions de combat F-16. » Mais le Congrès américain bloque la demande. Alors pour accélérer le « oui » de la Turquie à l’adhésion de la Suède, « la Maison Blanche a fait des progrès au cours du week-end », poursuit la chercheuse dans le quotidien. Il s’agissait de « convaincre les dirigeants du Congrès qu’il est préférable de maintenir la Turquie à l’intérieur de l’Otan en procédant à la vente des F-16 ».

Les footballeuses haïtiennes veulent « inspirer la prochaine génération »

L’équipe féminine haïtienne de football disputera son tout premier mondial dans moins de deux semaines. À cette occasion, la BBC s’est entretenue avec la gardienne de l’équipe. Elle se confie au média britannique sur les espoirs que suscite cette compétition, alors qu’Haïti est toujours plongé dans un climat de violence extrême.

Kerly Theus voit en cette Coupe du monde une « opportunité ». Celle « d’inspirer la prochaine génération », rapporte la BBC. « Kerly Theus, tout comme ses coéquipières, veut propulser son pays sous les feux de la rampe ».

« Nous voulons que le monde entier connaisse Haïti et le talent que nous avons », clame la joueuse sur le site de la BBC. Le géant de l’audiovisuel britannique estime que « cette Coupe du monde et l’attention médiatique qui l’accompagne pourraient être déterminantes pour changer la donne » en Haïti. Le pays est toujours en proie à la violence des gangs armés et ne s’est pas non plus complètement remis du séisme de 2010. « Oui, il peut y avoir des choses négatives », admet la gardienne. Et de conclure : « mais il y a davantage de choses positives. Haïti regorge encore d’or. »

L’équipe féminine haïtienne de football se trouvera dans le groupe de l'Angleterre, mais aussi du Danemark et de la Chine. La Coupe du monde débute le 20 juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande.

