Équateur: la ville de Guayaquil endeuillée par deux fusillades

Au moins dix personnes dont trois mineurs ont été tués et dix autres blessées lors de deux fusillades à Guayaquil dimanche. Principal port du pays convoité par les cartels de la drogue et bandes mafieuses qui leur sont associées, Guayaquil est l’une des villes les plus violentes du continent.

Avec notre correspondant en Équateur, Éric Samson

Dans le quartier de Siete Lagos, à Guayaquil, l'une des villes les plus violentes d'Équateur, une fête a été brutalement interrompue dimanche 9 juillet par trois hommes armés qui sont entrés dans une maison qui était aussi un point de vente de drogues. Quatre personnes ont été tuées et dix autres blessées, dont trois enfants de 2, 13 et 14 ans.

Dans le quartier connu comme La Florida, plusieurs personnes buvaient dans la rue lorsque leurs assassins sont arrivés. Les six victimes ont été d’autant plus surprises qu’elles tiraient des feux d’artifice et des coups de feu en l’air. Elles n’ont donc pas entendu les balles qui les ont tuées.

Sept meurtres par jour

Dans la seule zone de Guayaquil et des villes voisines de Durán et Samborondon, 1 255 crimes ont été enregistrés durant le premier semestre 2023, soit une moyenne de sept meurtres quotidiens. Des crimes qui sont la conséquence d'une lutte de pouvoir entre gangs qui se disputent les marchés et les routes de la drogue. Alors que le nombre d’homicides a déjà augmenté de plus de 66% cette année par rapport à 2022, l’insécurité est un thème central de la campagne électorale en cours.

Décrétée récemment, l’autorisation du port d’armes par les civils et la mobilisation de l’armée ne semblent pas suffisantes. L’Équateur a d’ailleurs demandé et obtenu l’aide des États-Unis dans sa lutte contre les cartels de la drogue. Un protocole d’accord devrait être signé le 20 juillet prochain au Pentagone pour renforcer les capacités des forces armées équatoriennes.

