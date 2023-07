États-Unis: Larry Nassar, coupable de multiples agressions sexuelles, a été poignardé en prison

L’ancien médecin de l’équipe américaine de gymnastique, détenu pour des dizaines d’agressions sexuelles, a été poignardé en prison dimanche 9 juillet. Larry Nassar est dans un état stable, selon un responsable de l'établissement pénitentiaire en Floride.

L'ancien médecin de l'équipe américaine de gymnastique, Larry Nassar, a été poignardé en prison le 9 juillet 2023. Il purge une peine à perpétuité pour des viols et agressions sexuelles sur au moins 265 gymnastes, la plupart mineures au moment des faits.

Avec notre correspondant à Miami, David Thomson

Larry Nassar a été poignardé à dix reprises par un autre détenu. L’ancien médecin de l’équipe olympique de gymnastique des États-Unis est blessé au niveau du cou notamment et de la poitrine, mais il serait dans un état stable selon un responsable syndical de la prison.

Après avoir été sauvé par un gardien, Nassar, âgé de 59 ans, a été transféré dans un hôpital. Le motif de son agression n’est pas encore connu.

Aux États-Unis, le nom de Larry Nassar est un symbole à lui seul. Le symbole des agressions sexuelles systémiques dans le sport de haut niveau. Il purge sa peine dans une prison fédérale de haute sécurité, à Sumterville, en Floride. Il avait été condamné, en 2017 et 2018, à la prison à perpétuité pour des viols et agressions sexuelles sur au moins 265 gymnastes. Parmi elles, plusieurs des médaillées olympiques américaines les plus célèbres. La plupart étaient mineures au moment des faits.

