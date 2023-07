Pérou: l’urgence sanitaire déclarée après une recrudescence de cas de Guillain-Barré

À cause d’une explosion du nombre de personnes souffrantes de Guillain-Barré, un syndrome provoquant une neuropathie aigüe paralysante pouvant entraîner la mort, les autorités péruviennes ont déclaré l'état d'urgence sanitaire national pour trois mois.

Publicité Lire la suite

« L'urgence sanitaire de niveau national est déclarée pour 90 jours en raison de l'augmentation inhabituelle des cas de syndrome de Guillain-Barré », a indiqué le ministère péruvien de la Santé dans un communiqué. Les 25 régions de ce pays de 33 millions d'habitants sont concernées.

La raison ? La recrudescence des cas de Guillain-Barré. « Il y a eu une augmentation importante ces dernières semaines qui nous oblige à prendre des mesures au niveau de l'État pour protéger la santé et la vie de la population », a précisé à la presse le ministre de la Santé, César Vásquez. Quatre personnes sont décédées et le nombre de cas a dépassé les 180 entre janvier et juillet, selon un dernier bilan du ministère.

La déclaration de l’état d’urgence sanitaire permettra d'acheter de l'immunoglobuline pour le traitement des patients atteints pour les deux prochaines années.

Aussi appelée polyradiculonévrite aiguë, le Guillain-Barré est une atteinte neurologique qui se caractérise par une faiblesse musculaire progressive qui survient en deux à quatre semaines et peut affecter le système respiratoire. Il intervient généralement quelques semaines après une infection virale ou bactérienne et « plus rarement » après une vaccination, selon l’OMS.

À lire aussiLe lien entre le virus Zika et le syndrome de Guillain-Barré confirmé

Vaccination

Certains mettent d'ailleurs en avant, sans preuve tangible, le lien entre la recrudescence de la maladie et la vaccination contre le Covid-19. En 2021, l'Agence européenne des médicaments en 2021 avait alerté sur la possibilité « très rare » de développer un Guillain-Barré suite à une vaccination avec AstraZeneca ou Johnson & Johnson dans moins d'un cas sur 10 000. Mais une si faible proportion n'explique pas la situation péruvienne étant donné le faible pourcentage de la population - 8% - vacciné avec l'un des remèdes concernés.

Ainsi, l'augmentation des cas s'expliquerait davantage par l'épidémie de Dengue qui frappe le Pérou depuis plusieurs mois. Depuis le passage du cyclone Yaku en mars dernier, le moustique transmetteur de cette maladie est fortement présent et est responsable que la plus forte vague de dengue au Pérou depuis sa réapparition dans le pays en 1990, selon Libération.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne