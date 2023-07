À la Une: suspension de la surveillance américaine des cultures de drogue en Colombie

Revue de presse des Amériques

Washington avait pour habitude de publier un rapport annuel sur l’étendue des plantations de coca en Colombie. Mais cette année, pour la première fois depuis des décennies, aucun document ne paraîtra. Selon les sources du quotidien El Tiempo, le programme de surveillance aurait même été « suspendu il y a plusieurs mois » déjà.

En cause : le coût élevé des satellites utilisés par les États-Unis. Le pays préfère par ailleurs concentrer ses efforts sur un autre combat, à savoir la lutte contre le fentanyl. Cette drogue dérivée de l'opium provoque de nombreux décès parmi la population américaine. El Tiempo explique que le programme de surveillance s'appuyait « sur des images satellites qui détectent la présence de coca » en Colombie, une plante utilisée dans la fabrication de la cocaïne. Les images étaient ensuite « superposées à des images antérieures pour se rendre compte de l'augmentation ou de la diminution » de l'étendue des cultures.

De son côté, l’ambassade de Colombie aux États-Unis a réagi à la suspension du programme de surveillance dans un communiqué. L’institution rappelle que le président Gustavo Petro est arrivé au pouvoir « avec une nouvelle politique de la drogue ». Il a en effet opté pour une approche moins répressive, davantage axée sur la prévention liée à la consommation et sur le trafic. L'ambassade colombienne insiste enfin sur la « collaboration » entre Washington et Bogotá pour « renforcer la stabilité et le progrès dans la région ».

États-Unis : de nouvelles pluies attendues dans le nord-est

Les suites des violentes inondations dans le nord-est des États-Unis font toujours la Une de la presse américaine. Mardi 11 juillet, les secours ont procédé à des évacuations d'urgence dans le Vermont, où le président Joe Biden a proclamé l'état d'urgence. De nouvelles pluies sont même attendues dans la semaine. Cela laisse craindre de nouvelles pertes alors que les dégâts sont déjà considérables depuis dimanche 9 juillet. Pour visualiser l’ampleur du phénomène, le New York Times publie sur son site un graphique montrant l'augmentation des niveaux des cours d'eau ces quatre derniers jours. On constate que dans le nord-est des États-Unis, le niveau de certaines rivières a été multiplié par quatre.

La presse revient aussi largement sur le lien entre ces intempéries et le changement climatique. « Ces inondations révèlent l'incapacité à faire face à la menace climatique », peut-on lire en Une du New York Times. Le quotidien déplore « l'absence d'une base de données nationale complète sur les précipitations », mais aussi l'absence de « cartes des inondations actuelles ». Cela « entrave la capacité à se préparer à de futures tempêtes », avertit le New York Times. Le journal cite l'exemple du Vermont, qui paye actuellement un lourd tribut. Dans cet État, « le nombre réel de maisons menacées par les inondations est trois fois plus élevé que ce qu'indiquent les cartes fédérales ».

Le Québec également frappé par des pluies diluviennes

Au Canada, la province de Québec a, elle aussi, été balayée par les fortes pluies. Des routes ont été coupées, des habitants évacués et plus de 50 000 foyers ont été privés d'électricité. « Aucun blessé n'a été rapporté », précise le site La Presse. Mais les dégâts sont tout de même impressionnants. Le site québécois publie l'image d'une route éventrée, coupée en deux, entre les villes de Montréal et Québec. La Tribune rapporte que « l'état d'urgence a été déclaré » dans la municipalité de Saint-Brigitte-de-Laval, près de Québec.

Les footballeuses haïtiennes sont arrivées en Australie pour le mondial

Les footballeuses haïtiennes sont bien arrivées à Perth, en Australie. Elles y disputeront leur première Coupe du monde dans dix jours, en affrontant d'abord l'Angleterre en match de poule. À cette occasion, Le Nouvelliste publie un portrait de la défenseuse Tabita Joseph, surnommée « la commandante ». La joueuse native de la plaine du Cul-de-Sac dans l'Ouest d'Haïti « n'a que 19 ans », rappelle le quotidien. Pourtant, Le Nouvelliste voit déjà en elle une « guerrière qui apporte l’ordre et la discipline au sein de la défense de l'équipe [ …] Elle a toujours été un élément très déterminant dans les sacres de l’équipe jaune et noir ».

Tabita Joseph espère percer en France. Un projet en bonne voie, puisqu'elle vient de signer à l'Olympique de Marseille. Elle évoluait auparavant au Stade brestois 29. Son ancien coach se souvient d'ailleurs dans Le Nouvelliste d'une joueuse « à fort potentiel ». Tabita Jospeh va maintenant devoir pleinement exploiter ce potentiel lors du mondial. Les joueuses haïtiennes, ou « les Grenadières » d'après leur surnom, « sont déjà à pied d'œuvre », se réjouit le quotidien haïtien. Elles disputeront leur premier match samedi 22 juillet.

