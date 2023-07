Au Canada, la crise des opioïdes gagne le Québec

Au Canada, la crise des opioïdes n'en finit plus de semer la mort au coin des rues. En Colombie-Britannique par exemple, en avril, près de sept personnes par jour sont mortes d'une surdose. Le fentanyl est impliqué dans huit cas sur dix. Autrefois surtout cantonnée à l'ouest du pays, la crise touche désormais le Québec. L'année dernière, au moins 40 décès sont dus à des surdoses dans la région de la Capitale-Nationale (Québec et les alentours), et Montréal n'est pas épargnée.

Au Québec, des centres d'injection supervisés ont vu les overdoses se multiplier. (Image d'illustration) Getty/AFP/Archivos

Avec notre correspondant à Montréal, Alexis Gacon À Montréal, Maria vend des tacos rue Sainte-Catherine, au cœur du Village, un quartier du centre-ville. Elle observe de plus en plus de gens qui consomment de la drogue devant son magasin. Sylvain, un habitant dit retrouver régulièrement des gens en train de s'injecter des substances devant chez lui : « L'année passée et cette année, ça a beaucoup augmenté. Puis j'en vois souvent devant l'entrée de l'immeuble qui se piquent, c'est de pire en pire. » Les autorités sanitaires surveillent de près l'évolution de la crise qui semble s'aggraver à Montréal. Des centres d'injection supervisés qui n'avaient que deux overdoses à gérer chaque semaine rapportent en avoir désormais deux par jour. En plus des surdoses sur place, les intervenants et associations se voient également forcés à agir directement dans la rue ou dans les parcs auprès d'usagers. « Ça bouge, mais pas assez » La mairie de Montréal dit mettre les bouchées doubles, avec quarante employés supplémentaires de la police dédiés au quartier du village, soutenus par une équipe spécialisée en urgence psychosociale. Mais, pour Richard, adossé à un banc d'un parc du quartier, cela ne va pas assez vite : « La maire a dit qu'elle allait faire des choses, mais quoi ? Ça bouge, mais pas assez. Ça, c'est un parc d'enfant, pas un parc pour se piquer. » L'année dernière, la distribution par des associations à Montréal de Naloxone – un médicament qui bloque temporairement les effets des opioïdes – a augmenté de plus de moitié par rapport à 2019. À lire aussiLes relations Mexique-États-Unis mises à mal par la crise des opioïdes