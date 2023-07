Une juge de Californie approuve le rachat d'Activision par Microsoft

Le géant américain de l’informatique va pouvoir racheter l’éditeur de jeux vidéo Activision pour ce qui est l’une des plus grandes opérations du secteur. Une juge fédérale a débouté l'autorité américaine de la concurrence (FTC).

Microsoft, qui produit et vend la console de jeu Xbox, va pouvoir avancer dans son projet de racheter Activision, l’éditeur de jeux vidéo qui produit des franchises parmi les plus importantes.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

C’est une acquisition à près de 70 milliards de dollars, un géant qui en avale un autre. Microsoft, qui produit et vend la console de jeu Xbox, va pouvoir avancer dans son projet de racheter Activision, l’éditeur de jeux vidéo qui produit des franchises parmi les plus importantes de cet énorme marché comme Call of Duty ou encore World of Warcraft.

Et c’est bien ce qui inquiétait la FTC, la commission fédérale du commerce. L’agence qui dépend du gouvernement fédéral craignait que cette énorme opération nuise à la concurrence sur un marché qui va vers toujours plus de concentration. Sauf que la FTC n’a pas su indiquer comment, précisément, la concurrence en serait affectée, selon la juge fédérale installée à San Francisco.

Un coup dur pour la commission et le gouvernement fédéral. Ils ne cachent pas leur ambition de mieux réguler le secteur des technologies, mais jusqu’ici, ils n’y parviennent que très peu. Au cours des auditions menées par la juge le mois dernier, Microsoft aussi bien qu’Activision ont sorti l’artillerie lourde puisque leurs patrons respectifs ont témoigné personnellement. C’est un obstacle de moins sur la route de la réalisation de leur projet. Ils travaillent actuellement à l’adapter pour répondre aux inquiétudes du régulateur britannique.

