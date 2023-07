À la Une: confusion politique au Guatemala

Revue de presse des Amériques

Les magistrats du Tribunal Suprême Electoral tiennent une conférence de presse à Guatemala City, mercredi 12 juillet 2023. Le tribunal a certifié les résultats de l'élection présidentielle, envoyant les candidats Sandra Torres et Bernardo Arévalo à un second tour le 20 août, tandis que le bureau du procureur général a annoncé que le parti d'Arevalo avait été suspendu.

À un mois du second tour de l'élection présidentielle, le Tribunal suprême électoral a validé mercredi soir les résultats du premier tour. Ces derniers avaient été serrés et contestés, mais l'instance a confirmé la qualification au second tour de Sandra Torres et de Bernardo Arévalo. Sauf qu’un tribunal pénal a, dans le même temps, suspendu sa formation politique, le mouvement Semilla. La Prensa libre relève les mots du candidat suspendu : « C'est un coup d'État technique », dénonce Bernardo Arévalo.

Dans le journal El Pais, avant le premier tour, le premier intéressé avait déjà dit s'attendre à une « persécution pénale » de la part des membres de la majorité sortante. D'autant que la juridiction qui a ordonné la suspension de son mouvement n'en est pas à son coup d'essai, rappelle le journal la Prensa libre. C’est elle, la Septième chambre d'instance, qui avait ordonné l'arrestation du journaliste et fondateur du défunt journal El Periódico, souligne la Prensa libre. Du côté des États-Unis, on se dit inquiets. Le Wall Street Journal rappelle le sort des procureurs et juges ayant fui le pays depuis la suspension des travaux de la CICIG, la commission chargée de traquer la corruption sous l'égide de l’ONU, jusqu’en 2019. « La plupart de ces hommes de loi soutiennent la candidature d'Arévalo, qu'ils voient comme le seul capable de relancer la lutte contre la corruption », souligne le Wall Street Journal. Si Bernardo Arévalo compte poursuivre sa campagne, « la situation n'est pas claire » mais les fonctionnaires du tribunal électoral ont au moins confirmé que le second tour devait bien se tenir entre lui et Sandra Torres, résume le journal guatémaltèque Crónica.

Colombie-Nicaragua, un différend historique

Une autre décision judiciaire risque de faire beaucoup de bruit aujourd'hui, c'est celle qui porte sur le différend territorial Nicaragua/Colombie. C'est le dernier différend non tranché et c'est la plus haute juridiction de l'ONU, la Cour internationale de Justice, qui doit s'en charger à 12h temps universel ce jeudi. Voilà plus de vingt ans que les deux États s'affrontent en justice au sujet de leur frontière maritime. « Ce litige avait pris un tournant il y a dix ans lors d'un jugement de la cour internationale de justice qui avait modifié les limites entre les deux pays en mer des Caraïbes, mais qui loin d'avoir réglé le problème, a suscité plutôt de nouvelles demandes à La Haye », résume le journal colombien el Heraldo. C'est justement cette décision de la Cour de 2012 qui donnait une grande partie du territoire colombien au Nicaragua qui est aujourd'hui contestée.

« En 2013, le pays centraméricain a porté plainte contre la Colombie et réclamé le droit d'étendre sa plateforme continentale au-delà des 200 milles marins depuis ses côtes, ce qui vient empiéter sur le territoire colombien » rappelle le quotidien el Tiempo. Une plateforme continentale, c'est la continuation maritime du continent. Elle n'est pas plus profonde que 200 mètres, et elle est riche en vie animale et végétale. Mais c'est aussi là « que se concentrent les dépôts sous-marins de gaz naturel et de pétrole », précise le média colombien Caracol. « De fait, une partie de ce différend historique entre le Nicaragua et la Colombie provient des découvertes de pétrole qui ont été faites », poursuit Caracol. Le président colombien Gustavo Petro a pris des accents martiaux hier pour évoquer le jugement à venir. Il écoutera la décision de la Cour en compagnie de dirigeants militaires réunis pour une grande foire aéronautique. « Une nation défend ses mers, son ciel et ses terres » a clamé le président colombien en insistant sur les capacités militaires de son pays, souligne l'hebdomadaire colombien Semana. Car cette dispute légale a des relents géostratégiques, rappelle l'hebdomadaire conservateur. « Pour le Nicaragua de Daniel Ortega, l'enjeu est de trouver une meilleure position, face aux États-Unis qui se sont toujours opposés à son pouvoir », souligne Semana. Quoi qu'il en soit, les spécialistes du droit suivront de près cette décision qui doit clarifier quelles normes s'appliquent pour juger des prétentions maritimes du Nicaragua. Le flou subsiste, car contrairement au Nicaragua, la Colombie n'a jamais ratifié la Convention de l'ONU sur le droit de la mer, précise le journal nicaraguayen Confidencial.

Hollywood : la grève s’étend

Acteurs et studios de cinéma n'ont pas trouvé de compromis mercredi aux États-Unis. Ils avaient jusqu’à minuit pour s'entendre sur les conditions de renouvellement des contrats qui les lient. La revendication du principal syndicat, de meilleurs salaires et des limites fixées à l'usage de l'intelligence artificielle, synonyme de pertes d'emplois dans un environnement déjà affecté par l'essor du streaming, résume le journal the Hill. Mais, les 160 000 membres du syndicat des acteurs, le SAG-AFTRA, et l'alliance des studios hollywoodiens l'AMPTP, se sont quittés sans accord avant la limite fixée à minuit mercredi soir. « Le syndicat a qualifié les réponses des studios d'insultantes », rappelle the Los Angeles Times. C'est donc la grève, et « elle pourrait commencer dès ce vendredi », précise le journal. « Le syndicat des acteurs de Hollywood va rejoindre les rangs des scénaristes, une première depuis les années 1960 » soulève le quotidien californien. De quoi paralyser l'industrie pour de bon, d'autant que les réalisateurs ne sont pas encore en grève eux, mais certains y réfléchissent, pointe le journal The Hill.

