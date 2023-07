Différends maritimes: la CIJ rejette la requête du Nicaragua contre la Colombie

La Colombie emporte une courte victoire face au Nicaragua devant la Cour internationale de justice (CIJ). Les juges de cette instance des Nations unies ont rejeté une demande de Managua visant à étendre sa frontière maritime au-delà des 200 miles nautiques habituels. Ce différend qui remonte à plus de 50 ans empoisonne les relations entre les deux États.

Avec notre correspondante à La Haye, Stéphanie Maupas

Tout débute en 2012 lors d’une première affaire qui a duré 10 ans. À l’époque, les juges de la CIJ avaient revu le tracé de la frontière maritime entre le Nicaragua et la Colombie. La Cour avait attribué au Nicaragua une importante zone économique exclusive, un territoire marin dont dispose tout État au-delà de sa frontière maritime et qui lui donne des droits exclusifs d’exploitation économique. D’autre part, elle avait reconnu aussi la souveraineté de la Colombie sur sept iles sur lesquelles Bogota avait toujours exercé son autorité : les iles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina notamment.

Et fort de cette victoire, le Nicaragua s’était de nouveau tourné vers la Cour pour demander de tracer précisément la frontière maritime. C’est cette demande qui a été refusée, car le pays voulait surtout que les juges étendent encore sa zone économique au-delà des 200 miles marins, arguant que le plateau continental qui se trouve au fond de la mer s’étend plus loin que la zone côtière.

Mais cette requête est « impossible », ont répondu les magistrats, car le Nicaragua aurait alors empiété sur la zone des 200 miles nautiques colombiens et le droit international stipule qu’il est impossible d’empiéter sur l’espace des autres. C’est d’ailleurs l’argument qu’avaient plaidé les avocats de Bogota.

« Grande victoire de la Colombie »

Sur Twitter, le président colombien s’est félicité d’une « grande victoire de la Colombie à La Haye », où siège la CIJ. « Nous espérons, avec cette décision, clore le différend frontalier et nous concentrer sur le développement durable de notre archipel », a ajouté Gustavo Pedro. « La décision claire de la cour, s'alignant sur la position colombienne, représente une contribution importante au développement du droit international de la mer », a de son côté salué l'agent colombien, Eduardo Valencia-Ospina.

Cette affaire envenime depuis des années les relations entre les deux pays, car l’enjeu autour de cette zone maritime est de taille puisque qu’elle est riche en pétrole, en gaz ainsi qu’en poissons.

