Elon Musk lance xAI, sa nouvelle société autour de l'intelligence artificielle

Elon Musk a annoncé ce mercredi le lancement d'une nouvelle société axée sur l'intelligence artificielle, un domaine déjà occupé déjà par OpenAI et Google. Ce projet encore mystérieux qui devrait être dévoilé plus en détail vendredi 14 juillet.

« Le but de xAI est de comprendre la véritable nature de l'univers », indique la start-up sur son site, sans plus de précision. Elon Musk a lui expliqué, sur Twitter, que xAI ambitionnait de « comprendre la réalité ».

Le site annonce une séance de questions/réponses vendredi sur Twitter pour évoquer ce nouveau venu de l'IA. La société xAI est basée dans le Nevada. C'est tout ce que l'on sait, car le projet de cette nouvelle start-up devrait être dévoilé ce vendredi 14 juillet.

La société serait distincte de X Corp, le nouveau nom de Twitter, mais devrait travailler avec X, Tesla et d'autres entreprises d'Elon Musk. L'entrepreneur avait reconnu il y a plusieurs mois avoir acheté une quantité importante de cartes graphiques GPU, essentielles pour le développement des logiciels d'intelligence artificielle.

Appel à une pause sur l’IA

Adepte du double discours, Elon Musk avait pourtant signé en mars dernier avec d'autres entrepreneurs un appel à une pause de six mois dans la recherche sur cette technologie. Un mois plus tard, il avait pourtant révélé qu'il était à la recherche d'une troisième option aux côtés des poids lourds de l'intelligence artificielle, OpenAI, créateur de ChatGPT dont Microsoft est partenaire, et de Google.

Les deux groupes sont en avance avec leurs interfaces qui proposent des réponses écrites à tout type de questions et Elon Musk veut les surpasser.

