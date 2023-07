Les États-Unis autorisent la vente d'une pilule contraceptive sans ordonnance

C’est une victoire pour les défenseurs de l’accès à la contraception aux États-Unis. L’agence américaine du médicament autorise pour la première fois l’accès à une pilule contraceptive sans prescription.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Aux États-Unis, la pilule contraceptive en accès libre dans les pharmacies comme l’aspirine, les gouttes pour les yeux et les brosses à dents, c’est pour très bientôt. La FDA (food and drug administration) a répondu favorablement aux principales associations de médecins et de militants pour l’accès aux soins de santé reproductive, qui réclamaient cela depuis des années, et vient d’autoriser la pilule Opill d’un laboratoire basé en Irlande. Elle devrait être disponible en début d’année prochaine pour un prix qui n'est toujours pas connu.

Cette décision doit « réduire les barrières à l'accès » à cette méthode de contraception, en permettant de l'obtenir « sans devoir d'abord voir un professionnel de santé », a souligné la FDA dans un communiqué. Elle pourra également faciliter l'accès « à ceux faisant face à davantage de barrières dans notre système de santé, dont les personnes LGBTQIA+, les personnes de couleur, et ceux travaillant pour joindre les deux bouts », a déclaré la médecin Lin-Fan Wang, citée dans le communiqué de Free the Pill.

« La décision de la FDA est une victoire pour l’équité, une victoire pour la santé publique et une victoire pour chacun aux États-Unis », a réagi Victoria Nichols, présidente de Free the Pill. « Nous voulons nous assurer que le prix sera accessible et que ce sera totalement remboursé par les assurances santé. Ce sont vraiment des sujets importants », a-t-elle ajouté.

Des études d’opinion indiquent que les trois quarts des femmes en âge de procréer sont en faveur de cette mesure. Aux États-Unis, près de la moitié des quelque six millions de grossesses annuelles sont considérées comme non désirées. Cela concerne évidemment surtout les plus jeunes, qui devaient jusqu’à présent passer par un médecin, une procédure qui peut engendrer une certaine pression sociale ou familiale et potentiellement coûteuse dans le pays.

Cette décision intervient alors que des groupes religieux et conservateurs tentent par tous les moyens de contrarier l’accès à la contraception et à l’avortement. Une procédure judiciaire contestant la décision de la FDA d’approuver la commercialisation de l’une des principales pilules abortives est toujours en cours.

