Mexique: les forces de sécurité cibles de multiples attaques attribuées aux cartels

Six policiers sont morts et quatorze ont été blessés mardi 12 juillet au soir dans une embuscade attribuée aux cartels dans la commune de Tlajomulco, dans le nord-ouest du Mexique.

« C'est quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant ici », a déclaré le gouverneur de l’État du Jalisco, Enrique Alfaro pour décrire l’attentat meurtrier qui a fait six morts dont quatre policiers, au sud de la ville de Guadalajara, mardi 12 juillet. Il est pourtant à la tête d'un des États les plus violents de la fédération, avec 1 095 homicides et 750 disparitions rien que depuis le début de l'année. « C’était un piège, un acte de terreur brutal » qui s'apparente à un « défi à l'État mexicain dans son ensemble », a-t-il précisé.

Les policiers ont été attirés sur une route de campagne par un appel anonyme signalant des restes humains abandonnés dans le secteur, précise notre correspondante à Mexico, Emmanuelle Steels. L’action était préméditée : six engins ont explosé au passage des véhicules, décimant le convoi. L’attaque a été attribuée aux cartels, qui s’en prennent violemment aux autorités et aux forces de sécurité depuis quelques jours. Le gouverneur a accusé la « délinquance organisée », sans mentionner spécifiquement le Cartel Jalisco Nouvelle Génération (CJNG), l'un des deux plus redoutables du Mexique.

La commune de Tlajomulco, proche de Guadalajara, avait déjà la triste réputation d'être un charnier à ciel ouvert. Quelque 200 corps y ont été retrouvés cette année dans des fosses communes, des victimes présumées de la guerre que se livrent les cartels. L'État du Jalisco est l'État mexicain qui compte le plus grand nombre de personnes portées disparues : quelque 15 000 sur un total de 111 203 enregistrées depuis 1962.

Des attaques d'une férocité inouïe

Dans ce pays habitué à la narco-violence, les attaques à l'explosif restent relativement rares. En juin, un agent de la Garde nationale est mort et d'autres ont été blessés dans l'explosion d'une voiture piégée dans l'État de Guanajuato. Dans l’État du Guerrero, dans le sud du pays, treize policiers et militaires ont été séquestrés pendant plusieurs heures par les membres d’un cartel local qui réclamaient la libération de l’un de leurs leaders. Dans le Sonora, dans le nord-ouest du pays, trois policiers qui avaient été enlevés ont été retrouvés morts le week-end dernier. Enfin, au Tamaulipas, dans le nord-est, une région mise à feu et à sang par les cartels depuis plusieurs semaines, le véhicule d’un haut fonctionnaire du gouvernement régional a été criblé de balles alors qu’il circulait sur une route.

Des attaques sont donc menées aux quatre coins du pays avec une férocité inouïe alors que les forces de sécurité ont pour consigne du gouvernement de ne pas s’engager dans des affrontements violents avec les organisations criminelles. Le Mexique a enregistré quelque 350 000 assassinats tandis que des dizaines de milliers de personnes ont été portées disparues depuis 2006 et le déclenchement d'une offensive militaire contre le crime organisé. Le chef du CJNG, Nemesio Oseguera « El Mencho », est recherché par les États-Unis qui offrent 10 millions de dollars pour sa capture.

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador est accusé lui d'avoir prêché la conciliation avec les cartels, que des Républicains américains voudraient classer dans la liste des organisations terroristes.

