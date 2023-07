À la Une: les États-Unis autorisent la vente d’une pilule contraceptive sans ordonnance

Revue de presse des Amériques

Les États-Unis ont autorisé, jeudi 13 juillet, la vente d'une pilule contraceptive sans ordonnance, une première. La pilule concernée, Opill, sera accessible début 2024. Les autorités sanitaires espèrent ainsi élargir l'accès à la contraception dans un contexte de recul du droit à l'avortement dans le pays.

Si les défendeurs des droits des femmes se réjouissent de cette nouvelle, l’annonce est plutôt critiquée dans le camp conservateur. Le magazine d'opinion conservateur National Review reprend un argument du Centre national catholique de bioéthique qui « s'oppose à la vente libre de cette pilule ». Selon le centre de recherches, « le taux d'échec d'Opill est plus élevé que celui des autres méthodes de contraception hormonale et pourrait entraîner une augmentation des grossesses non désirées et des avortements ».

« La dernière chose que les médecins devraient soutenir, insiste National Review, est une option en vente libre qui laissera les femmes encore moins informées de ce qui se passe dans leur corps ». L'ultra-conservateur Washington Times s'inquiète lui aussi de « voir les préoccupations relatives au coût et aux risques pour la santé reléguées au second plan ».

À Hollywood, la grève des acteurs risque de paralyser l’industrie du cinéma

Après les scénaristes, c'est au tour des acteurs de Hollywood de lancer un mouvement de grève. Les négociations avec les studios et plateformes de streaming n'ont pas abouti à une meilleure rémunération des acteurs. Résultat : l'industrie du cinéma se retrouve paralysée. Les pertes pour les studios s'annoncent d'ores et déjà colossales. Il s'agit en effet de la « première double grève à Hollywood depuis 1960 », explique le magazine Rolling Stone. « C'est-à-dire une grève simultanée des acteurs et des scénaristes. »

Le conflit porte sur deux points : d’une part, les revenus en berne des acteurs à l'ère du streaming. D’autre part, l'encadrement de l'intelligence artificielle pour empêcher qu'elle ne génère des scripts ou clone la voix et l'image des acteurs. L'hebdomadaire Variety rappelle que « selon les directives », les membres du principal syndicat des acteurs « ne pourront pas assister à des premières pendant la durée de la grève. Ils ne pourront pas non plus donner d'interviews à propos de films achevés, ni se rendre à des remises de prix ou des festivals ».

L'alliance qui représente les studios se défend. Elle soutient avoir proposé un « accord avec d'importantes augmentations de salaire, rapporte Variety, et des protections contre l'intelligence artificielle ».

Les prix du carburant en Haïti inquiètent le secteur du transport

Les prix du pétrole ont beau baisser au niveau mondial, le carburant coûte toujours aussi cher en Haïti. Cette situation inquiète les syndicats de transport, qui « invitent le gouvernement haïtien à revoir à la baisse les prix des produits pétroliers », rapporte Le National. « Des syndicats de transports en commun » ou encore « des propriétaires de stations-service » se disent « préoccupés » dans les colonnes du quotidien. Ils en appellent au « soulèvement » des différents chauffeurs.

Haïti : une aide européenne en faveur de l’école publique

L’Union européenne a approuvé un financement de « 30 millions d'euros » en faveur de l’éducation publique en Haïti, informe Le Nouvelliste en une ce vendredi 14 juillet. Ce programme « verra le jour en 2024 », d'après l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti. Il a par ailleurs indiqué au Nouvelliste « que dans le cadre de ce financement, des matériaux recyclés seront utilisés dans la construction de nouveaux établissements scolaires ».

Panama : l’ex-président Varela interdit d’entrée sur le territoire américain

L'ancien président du Panama Juan Carlos Varela a été interdit de territoire aux États-Unis, a annoncé jeudi 13 juillet le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. L'ex-chef d'État est poursuivi depuis l'année dernière dans une affaire de blanchiment présumé de pots-de-vin entre 2010 et 2014.

Les États-Unis « espèrent que cette décision encouragera les élus et les autorités panaméennes à lutter contre la corruption profondément ancrée dans le pays », relève La Estrella de Panama.

Pour La Prensa, « il convient de rappeler que Juan Carlos Varela était vice-président sous Ricardo Martinelli », lui aussi accusé de corruption par le gouvernement américain.

Le patron du parti de l'ancien président Varela a défendu sa formation en déclarant dans un communiqué que « son engagement en faveur de la transparence et de la lutte contre la corruption était clair ».

Panama : six tonnes d’ailerons de requins saisies

Six tonnes d'ailerons de requins ont été saisies au Panama, ont annoncé jeudi les autorités. La marchandise était destinée au marché asiatique, où les ailerons de requins se vendent à prix d'or. C'est tout un « gang de trafiquants » qui a été « démantelé », écrit La Estrella de Panama. Ce gang était composé, selon les mots du quotidien, de « Colombiens, d'Asiatiques et de Nicaraguayens ». El Siglo nous apprend par ailleurs qu'en Asie de l'Est, « un kilo d'ailerons de requin coûte plus de 1 000 dollars ».

« Consommés en soupe », rappelle Estrella de Panama, ils constituent un « plat associé à la richesse et à la fête ».

