États-Unis: arrestation d'un homme suspecté d'être le tueur de Long Island

Aux États-Unis, c’est peut-être l’épilogue d’un des cold case les plus célèbres de l’État de New York. Un architecte de 59 ans a été arrêté et inculpé ce vendredi 14 juillet pour le meurtre de trois prostituées, et est le suspect numéro 1 dans celui d’une quatrième. Les autorités pensent avoir mis la main sur le tueur en série qu’ils recherchent depuis plus de 13 ans.

Rex Heuermann, un architecte de Long Island qui a été inculpé vendredi 14 juillet 2023 pour meurtre dans la mort de trois des onze victimes d'une série de meurtres non résolus (bureau du shérif du comté de Suffolk). AP

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Celui que les Américains suspectent d’être le tueur de Long Island a désormais un nom : Rex Heuermann. Et, un visage, celui, d’un père de famille de 59 ans, rondouillard. L’affaire remonte à 2010 quand les corps de quatre prostituées sont retrouvés sur une plage de New York. Les victimes ont toutes des points communs : toutes sont jeunes, entre 22 et 27 ans, toutes utilisaient le même site de rencontres et toutes sont retrouvées dans la même position : les mains attachées à l’aide de ceintures ou de ruban adhésif. À l’époque, l’affaire suscite la psychose à New York et obsèdent les enquêteurs. Mais, ce ne que l’année dernière qu’ils tombent sur la piste de Rex Heuermann. Son nom est associé à l’une des voitures dans laquelle avait été vue pour la dernière fois l'une des victimes. Rex Heuermann plaide non coupable Après une longue et discrète surveillance, les enquêteurs parviennent à confondre l'ADN de l'architecte avec un cheveu trouvé sur l'une des victimes. Rex Heuermann, qui plaide non coupable, a donc été inculpé le vendredi 14 juillet pour trois de ces meurtres et reste le suspect principal pour le quatrième. Mais, les autorités s’interrogent. L'architecte de 59 ans aurait-il pu commettre d’autres crimes ? Entre 2010 et 2011, sept autres corps ont été retrouvés le long des plages new-yorkaises. À lire aussiLe pire tueur en série de l'histoire des États-Unis avoue 93 meurtres NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI