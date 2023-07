États-Unis: le révérend Jesse Jackson quitte son groupe de défense des droits civiques

Il est l'une des figures phares du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Le révérend Jesse Jackson va prendre sa retraite. L'annonce a été faite par son fils et intervient à la suite de nombreux problèmes de santé.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Le révérend Jesse Jackson a consacré sa vie entière à la défense des droits civiques. Il avait à peine 18 ans lorsqu'il a commencé aux côtés de Martin Luther King, de qui il dit avoir tout appris. Il était d'ailleurs présent lorsque Luther King a été assassiné en 1968.

Aux débuts des années 1970, Jesse Jackson fonde sa propre organisation, Operation Push, devenue aujourd'hui Push Rainbow. Elle milite pour les droits des minorités, notamment le droit de vote, et a aussi soutenu financièrement de nombreuses familles noires défavorisées, ou financé les études de milliers d'enfants.

Au cours de sa carrière, le révérend Jackson a également été deux fois candidat à la présidentielle.

En 2017, il avait annoncé être atteint de Parkinson et ces dernières années, il avait enchaîné les problèmes de santé et les hospitalisations, même s'il avait tenu à poursuivre ses engagements et son combat pour la justice.

L'annonce de la retraite du révérend Jackson devrait être officialisée ce week-end lors de la convention annuelle de Push Rainbow.

