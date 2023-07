Canada: plus de 10 millions d'hectares brûlés, l’équivalent de la taille du Portugal

Triste record au Canada : le pays a franchi samedi 15 juillet la barre des 10 millions d’hectares brûlés depuis le début de l’année. Face à l’ampleur des feux de forêt, les autorités semblent dépassées.

Avec notre correspondante à Montréal, Justine Cohendet

Pour donner une idée de l’ampleur de la situation, il y a en ce moment 570 feux de forêt qui sont hors de contrôle au Canada. Plus de 900 feux sont actifs au total.

Sur le terrain, les pompiers tentent de contrôler ces brasiers, mais c’est très compliqué, notamment parce qu’il y a trop de feux qui brûlent en même temps. Dix millions d’hectares de forêt ont été brûlés par ces incendies depuis le début de l’année, l’équivalent de la taille du Portugal, du jamais vu dans le pays.

Le Québec est la province la plus touchée, avec plus de 4 millions d’hectares brûlés. Le nord de la province fait face à une intense sécheresse. À l’est de la baie James, la forêt boréale est ravagée par le plus gros feu de forêt de l’histoire du Québec, un feu qui mesure plus d’un million d’hectares qui a forcé l’évacuation de la ville de Radisson.

« J’ai deux mégas gros feux qui sont à 15km d’où je suis, raconte Sylvain Paquin, guide touristique qui vit à quelques kilomètres de ce brasier. Moi je n’ai pas été évacué, j’ai décidé de rester, c’est le bordel, on vient d’avoir des orages, c’est devenu tout noir, orange, jaune, c’était hallucinant. »

Sylvain Paquin réside dans le secteur depuis 25 ans. Jamais il n'a jamais vu pareille situation : « Depuis le mois de mai il n’a pas mouillé. Au moins de juin, je pense qu’on a eu 3mm de pluie. »

Une demande d’aide internationale

L’ampleur des dégâts au Québec pourrait encore s’aggraver, comme l’explique Josée Poitras, agente à la prévention et aux communications de la Société de protection des forêts contre les feux : « Ce n’est pas terminé, la saison de protection contre les feux se termine le 1er novembre. »

Mince espoir à court terme, de la pluie est attendue dans le Nord-du-Québec, près de la Baie-James. Reste à savoir si ces précipitations tomberont en quantité suffisante.

L’ouest du pays n’est pas épargné non plus : plus de 370 feux de forêt font rage en Colombie-Britannique. Ottawa a promis de mobiliser l’armée pour aider les autorités provinciales à combattre ces incendies de forêt, la province a aussi demandé du renfort à l’international. Car la météo des prochains jours ne laisse rien présager de bon : du temps sec et chaud, la recette parfaite pour que des milliers d’hectares de forêt continuent de partir en fumée.

Sur cette image du 18 juin 2023 diffusée par Sécurité publique Canada, des pompiers français tentent de maîtriser un incendie de forêt près de Chibougamau, au Québec (Canada). © Public Safety Canada / AFP

