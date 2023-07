Le président brésilien Lula à Bruxelles pour un sommet Celac-UE

Les dirigeants latino-américains commencent à arriver à Bruxelles ce dimanche 16 juillet pour un sommet entre la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (Celac) et l'Union européenne, qui débute lundi. Parmi la trentaine de chefs d'État qui traversent l'Atlantique, Lula est particulièrement attendu. Il doit, entre autres, essayer d'avancer sur la négociation d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay).

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, à Brasilia le 12 juin 2023. AP - Gustavo Moreno

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Selon la presse brésilienne, il y a peu de chances que les négociations sur l'accord de libre-échange avancent lors de ce sommet. Certes, une rencontre entre le président brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est prévue. Mais leur échange devrait être purement symbolique. Le Brésil vient de terminer la rédaction d'une lettre qui se veut une réponse aux exigences environnementales européennes. Cette dernière sera d'abord soumise aux partenaires du Mercosur avant d'être envoyée à l'Union européenne. Ce qui prendra encore quelques semaines, d'après des sources brésiliennes. Renforcer les relations entre pays européens et latino-américains C'est pour cela que le sommet devrait se concentrer sur le renforcement des relations entre les pays européens et latino-américains. Lula espère y jouer un rôle important. Après tout, le retour au pouvoir du président brésilien a donné un nouvel élan à la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, la Celac. Lors du sommet de Bruxelles, Lula souhaite également aborder la situation au Nicaragua. Le Pape lui avait demandé récemment d'intervenir auprès du président Daniel Ortega, pour que ce dernier relâche des responsables religieux arrêtés par le régime. À lire aussiUnion européenne / Amérique latine: bonnes intentions, réalités compliquées NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI