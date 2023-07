À la Une: Nelson Matus, second journaliste mexicain assassiné en une semaine

Revue de presse des Amériques

Au Mexique, un deuxième journaliste a été assassiné en une semaine. Nelson Matus était le directeur d'un site d'information local de l’État de Guerrero, dans le sud-ouest du pays. Il s'était spécialisé dans la couverture des violences qui agitent la région. C'est là, dans la célèbre station balnéaire d'Acapulco, qu'il a été abattu par balles samedi 15 juillet.

Sa mort a suscité l’indignation de ses confrères. « Des journalistes de Chilpancingo [la capitale de l'État du Guerrero], ont manifesté dimanche 16 juillet devant le bureau du procureur général de la République » pour « réclamer justice » après l'assassinat de leur collègue, relate El Universal.

La Jornada rapporte de son côté les propos d'un membre d'un syndicat de la profession. Il exige que les autorités « assument leurs responsabilités et prennent en compte les nombreuses attaques contre des journalistes. Il faut que de véritables enquêtes soient menées […] et que les auteurs des crimes soient traduits en justice […] »

Le Mexique demeure l'un des pays les plus dangereux au monde pour les journalistes, ciblés par le crime organisé.

États-Unis/Canada : les chaleurs extrêmes provoquent des incendies

Les États-Unis, comme d’autres pays de l’hémisphère nord, entament une nouvelle semaine sous d’intenses chaleurs. De la Floride à la Californie, en passant par le Texas, une grande partie du sud du pays suffoquait ces derniers jours. Jusqu’à 51 degrés ont été relevés samedi 15 juillet dans la célèbre vallée de la Mort, en Californie. Le sud de l’État est par ailleurs en proie à des incendies dévastateurs.

Le Los Angeles Times souligne que les feux « se propagent rapidement » et « forcent » donc les autorités à évacuer les habitants. Selon un autre article du quotidien californien, « les pompiers progressent dans leur lutte », mais la situation reste « critique ».

Même inquiétude au Canada où plus de 900 feux étaient actifs ces derniers jours. Plus de la moitié ont été déclarés hors de contrôle. Ce dimanche 16 juillet, un deuxième pompier est décédé, deux jours après la mort d'un autre soldat du feu.

« Il combattait un feu de forêt près de sa communauté d'origine », dans les Territoires du Nord-Ouest, raconte le Toronto Star. « La majorité des incendies » sévissent dans l’Ouest canadien, explique le site La Presse, en particulier en Colombie-Britannique. Le média québécois indique que les autorités s'attendent à une saison des incendies « exceptionnellement intense tout au long de juillet et jusqu'en août ».

Lionel Messi officiellement présenté au stade de l’Inter Miami

La légende du football Lionel Messi a été présenté dimanche 16 juillet au stade de son nouveau club : l'Inter Miami, en Floride, aux États-Unis. Des milliers de fans ont accueilli le champion du monde argentin et septuple Ballon d'or. La star avait annoncé en juin son départ du Paris Saint-Germain à la fin de son contrat pour rejoindre l'Inter Miami.

Et la presse argentine s'enflamme. Le Diario Hoy parle en Une d'une « tempête d'espoirs à Miami », clin d'œil à la pluie torrentielle qui s'est abattue sur le stade au beau milieu de ce « grand événement » baptisé « The Revelation » (la révélation), précise le journal. Et pour cause… Cette présentation est tout simplement « historique » et « changera le football pour toujours », selon Clarín.

Une autre légende du football était présente : l'ancien international anglais David Beckham, copropriétaire de l'Inter Miami. Il a même « saupoudré son discours de bienvenue d'un peu d'espagnol », relève La Nación.« Il y a dix ans, lorsque j'ai commencé cette aventure, je rêvais d'amener les plus grands joueurs du monde à Miami », a-t-il déclaré. « Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. »

« Les É tats-Unis vont-ils enfin faire du football un sport populaire ? »

C’est la question posée par le site Infobae. Le site explique que le « football n’est pas parvenu à s’imposer face à d’autres sports déjà ancrés dans la culture populaire. Il n'a jamais été en mesure de dominer le football américain » par exemple. Infobae avance qu'en « raison de la taille et de la diversité du pays, les États-Unis n'ont pas ce que l'on appelle un sport national ». Le média argentin croit en tout cas que Lionel Messi « pourrait être la figure de proue qui ravivera l'enthousiasme pour le football » aux États-Unis.

