États-Unis: Donald Trump en meeting en Floride, dans le fief de son rival Ron DeSantis

Joe Biden et Donald Trump en tête des collectes de fonds

Aux yeux des observateurs, Joe Biden sort grand vainqueur de la course aux donateurs, explique notre correspondante à New York, Loubna Anaki. Le président démocrate a reçu plus de 72 millions de dollars au cours du 2ème trimestre. C’est plus que la totalité des fonds récoltés par les principaux candidats républicains… Un résultat significatif lorsqu’on connaît les doutes qui entourent la candidature de Joe Biden en raison de son âge. À noter qu’une grande partie des fonds récoltés par le président démocrate proviennent de gros donateurs.

Côté républicain, sans surprise, Donald Trump reste en tête de la collecte de fonds et des sondages, loin devant Ron DeSantis, Nikki Haley et Mike Pence. L’ancien président républicain a reçu plus de 35 millions de dollars, le double de ce que ses équipes ont récolté au 1er trimestre. Ces données révèlent que la campagne de Ron DeSantis a toujours du mal. Le gouverneur de Floride a déjà dépensé une grande partie de l’argent récolté, chose qui l’oblige à revoir sa stratégie… et à modifier la taille et la composition de son équipe de campagne.