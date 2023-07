À la Une: le sommet Celac-Union européennes, retrouvailles et divergences

Revue de presse des Amériques

Dernier jour du sommet entre la Celac et l’Union européenne. Les dirigeants européens et latino-américains réunis à Bruxelles ont encore du mal à se mettre d’accord sur un communiqué commun. En cause, la reconnaissance de la responsabilité de la Russie dans la guerre en Ukraine, que certains pays proches de Moscou, comme le Nicaragua, refusent de pointer.

Côté commercial, pas d’avancée non plus sur l’accord de libre-échange entre le Mercosur et l’Union européenne. L’accord conclu il y a quatre ans n’a pas encore été ratifié en raison des garanties environnementales exigées par Bruxelles. Des conditions jugées trop élevées par le président Lula qui souhaite rapidement appliquer l’accord, et on le comprend, car ce serait très bénéfique pour l’industrie agricole au Brésil. L’agrobusiness est responsable en grande partie de la déforestation en Amazonie, mais c’est aussi le moteur économique du pays.

Selon la Folha de São Paulo, le secteur a connu récemment une croissance de plus de 20 %. L’agro-industrie, poursuit Folha de São Paulo, « s’est avérée fondamentale pour le développement de certaines régions, avec une baisse significative des indicateurs d’inégalité sociale ». Ces régions dynamiques ont connu une croissance de la population et de la richesse supérieure à la moyenne, attirant des travailleurs en provenance d’autres parties du pays, plus pauvre.

Un spot de campagne anti-Trump généré par l’IA

On pourrait presque y croire... La voix ressemble à celle de Donald Trump, mais a été générée par l’intelligence artificielle. Les propos de l’avatar sonore de l’ancien président sont au cœur d’un spot publicitaire du gouverneur de la Floride Ron DeSantis, grand rival de Donald Trump pour l’investiture du parti républicain. Dans ce spot, Donald Trump est vivement critiqué pour avoir à plusieurs reprises attaqué la gouverneure républicaine de l’Iowa, Kim Reynolds. Son tort ? Elle n’a pas voulu soutenir la candidature de Donald Trump lors des primaires du parti, mais semble favoriser celle de Ron DeSantis.

Selon le site d’information Politico, les propos générés par l’intelligence artificielle se fondent sur un tweet de Donald Trump. La voix sonne assez métallique, écrit Politico, donc on reconnaît facilement qu’il s’agit d’une imitation. Mais ce spot illustre ce qui nous attend pour la campagne présidentielle : « L’utilisation de contenus générés par l’IA pour produire des fausses déclarations de plus en plus difficiles à identifier. »

Un Latino à la tête de la police new-yorkaise

Hier, le maire de New York a nommé un nouveau chef de la police new-yorkaise. À la première femme qui a dirigé ce prestigieux « police department » succède un latino, également une première. Son nom est Edward Cabon. Il a grandi dans le Bronx. Son père, qui a également servi dans la police new-yorkaise, vient de Puerto Rico, écrit le New York Times. Edward Cabon se dit très heureux d’accéder à cette fonction et aussi très honoré d’être le premier latino à diriger la police new-yorkaise. Il sera le chef d’environ 33 000 agents, dont un tiers est d’origine hispanique. Ce qui reflète exactement la composition de la population de la ville qui compte 29 % de Latinos, précise le site de la chaîne NBC News, qui qualifie d’historique la nomination d’Edward Cabon à la tête du plus grand commissariat de police dans le pays.

Décès de João Donato , pionnier de la Bossa Nova

Le Brésil pleure la disparition du compositeur João Donato, un des pionniers de la Bossa Nova., le musicien est décédé hier à 88 ans. Chanteur, compositeur, pianiste, accordéoniste et arrangeur musical, João Donato était moins dans la lumière que d’autres icônes de la Bossa Nova comme João Gilberto ou Tom Jobim, mais il était une référence pour un grand nombre d’artistes brésiliens. Assis au piano, « João Donato, transcendait l’existence par le langage artistique qu’il créait », écrit Folha de São Paulo. « La vocation première de sa musique était d’être elle-même une célébration du bonheur. Pianiste extraordinaire, Donato a légué aux nouvelles générations de musiciens le swing de la bossa et la joie d’être ici et maintenant, émerveillé par la nature brésilienne ».

Trêve des gangs à Cité Soleil

La trêve entre les gangs, conclue la semaine dernière avec la médiation d’un prêtre américain, peut-elle durer ou non ? C’est la question que se pose le Nouvelliste. « Sur ce coin de terre, transformé en un enfer à ciel ouvert, un jour de paix est une chance de vivre un jour de plus », écrit le journal. « A Cité Soleil, personne ne crachera sur cette trêve et la possibilité de circuler sans être la cible d’un tireur embusqué ».

D’après le journal, certains soulignent que la paix sans désarmement et réinsertion efficace des belligérants, sans justice pour les victimes, sans justice sociale pour sortir Cité Soleil de son statut d’éternel bidonville, que cette paix ne peut pas durer. Pour que la trêve soit un succès, poursuit Le Nouvelliste, il faudrait aussi mobiliser un « certain niveau de ressources pour financer des projets labellisés "projet social" pour rendre la paix profitable pour les groupes armés »

