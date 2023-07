États-Unis: vers une deuxième inculpation fédérale pour Donald Trump?

Une nouvelle inculpation en vue pour le candidat Donald Trump, cette fois dans l'affaire de l'attaque du Capitole, le 6 janvier 2021. L'ancien président révèle ce mardi 18 juillet avoir reçu une lettre du procureur spécial Jack Smith, dimanche, lui annonçant qu'il était la cible d'un grand jury. En général, cette procédure judiciaire est un préalable à une inculpation.

L'ancien président américain et candidat à la présidentielle de 2024, Donald Trump, à West Palm Beach, en Floride, le 15 juillet 2023.

Publicité Lire la suite

Ce genre de lettre « signifie presque toujours une arrestation ou une inculpation », écrit lui-même Donald Trump, en l'annonçant sur son réseau social. La missive du procureur spécial Jack Smith annonce officiellement à l'ancien président qu'il fait l'objet d'une enquête fédérale. Elle l'invite à se présenter dans les quatre jours devant un jury populaire qui risque fort de l'inculper dans les prochains jours.

C'est exactement la même procédure que celle du mois dernier, la première au niveau fédéral, dans l'affaire des documents retrouvés par la police fédérale, le FBI, dans sa résidence de Palm Beach, en Floride, rappelle notre correspondant à Miami, David Thomson.

Le milliardaire dénonce encore une fois une « chasse aux sorcières » et s'en prend à Joe Biden « le tordu », « le corrompu » (« crooked Joe Biden » en anglais) ainsi qu'à « son département de l'Injustice », en référence au ministère américain de la Justice.

Ils veulent à ses yeux « mettre en accusation et arrêter son adversaire politique présumé (moi !), qui le domine dans les sondages pour la prochaine élection présidentielle de 2024 ». « Une telle chose ne s'est jamais arrivée dans notre pays », ajoute-t-il. « Et le tout au milieu de la campagne ??? Interférence électorale et faute des procureurs !!! », s'exclame-t-il dans son style bien particulier.

Cette fois, il s'agit de l'enquête sur son rôle dans l'assaut du Capitole par ses partisans le 6 janvier 2021. Dans cette affaire, Donald Trump risque une inculpation pour sédition. Un chef d'inculpation qui pourrait l'empêcher de se présenter à la présidentielle en cas de condamnation, comme le prévoit l'article 14 de la Constitution.

Machination politique des démocrates ? L'argument est déjà repris en cœur par les soutiens du candidat à la primaire républicaine, et cette stratégie de défense décuple sa popularité dans les enquêtes d'intentions de vote. Ses partisans le voient comme un martyr politique. Depuis mars, ses deux précédentes inculpations ont permis à Donald Trump de lever plusieurs millions de dollars de donations.

À lire aussiÉtats-Unis: Donald Trump en meeting en Floride, dans le fief de son rival Ron DeSantis

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne