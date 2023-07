Mexique: des fosses communes, avec plus de 20 corps, exhumées dans l'Etat de Tamaulipas

Au Mexique, des fosses clandestines ont été découvertes dans le nord-est du pays, dans l’Etat du Tamaulipas : elles contiennent les restes d’au moins 27 personnes. Même si les découvertes de ce type ne sont pas rares dans cette région en proie à la violence des cartels, c’est l’une des plus grandes fosses mises au jour ces dernières années.

Mexique: manifestation de proches de disparus à Guadalajara, le 16 juillet 2023. Le Mexique souffre d’une crise de disparitions, avec plus de 110 000 personnes actuellement disparues : très peu de moyens sont mis en oeuvre par les autorités pour tenter de les retrouver et d’identifier les milliers de cadavres exhumés des fosses clandestines comme ceux découverts à Reynosa dans l'Etat de Tamaulipas ces derniers jours par le collectif des Mères de disparus.

avec notre correspondante à Mexico, Emmanuelle Steels

C’est un collectif de mères qui recherchent leurs disparus qui a fait cette macabre découverte : d’abord trois corps, retrouvés vendredi enfouis sous terre. Elles étaient parvenues à cet endroit après avoir reçu un appel anonyme leur renseignant l’existence d’une fosse dans la localité de Reynosa.

Au fil des jours, les mères de disparus ont continué à creuser : mardi, elles avaient trouvé une dizaine de fosses et exhumé des restes correspondants à 27 personnes, une découverte confirmée par les autorités locales.

Dans l’État du Tamaulipas, le quotidien est marqué par les fusillades entre gangs criminels. En mai, les cartels ont bloqué des routes, installé des barrages, et des convois de véhicules transportant leurs commandos armés ont parcouru la région, terrorisant les habitants.

C’est aussi l’une des régions du Mexique où l’on enregistre le plus de disparitions, mais aussi de fosses clandestines ou de « narcofosses » comme on les appelle au Mexique : 547 depuis 2006, depuis que le gouvernement mexicain a déclaré la guerre aux cartels. Frontalier des États-Unis sur la côte Atlantique, le Tamaulipas est souvent traversé par les migrants en route vers le Nord. En 2010, plus de 70 personnes, migrants d’Amérique centrale et du sud, avaient été, selon la version officielle, abattus par le violent cartel des Zetas après avoir refusé de payer une rançon ou de rejoindre leurs rangs. Une affaire jamais véritablement élucidée.

Le président Andrés Manuel López Obrador, au pouvoir depuis cinq ans, a changé de stratégie, intimant l’ordre aux forces de sécurité d’éviter les conflits directs avec les organisations criminelles. Mais la violence reste hors de contrôle à travers le pays. Le Mexique souffre d’une crise de disparitions, avec plus de 110 000 personnes actuellement disparues : très peu de moyens sont mis en oeuvre par les autorités pour tenter de les retrouver et d’identifier les milliers de cadavres exhumés des fosses clandestines.

